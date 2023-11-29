На теле экс-бойфренда Волочковой не нашли следов насилия или борьбы
SHOT: Следствие исключает убийство в деле экс-бойфренда Волочковой
Анастасия Волочкова и её бывший возлюбленный Сергей Кузнецов, который покончил с собой в СИЗО 28 ноября. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
Следствие не обнаружило на теле покончившего с собой экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы. В камере Сергей Кузнецов находился один, поэтому основная версия его смерти — самоубийство, передаёт SHOT.
По информации телеграм-канала, бывший возлюбленный Волочковой в момент смерти находился в камере один. Через час его тело обнаружил другой арестованный, после чего сообщил о самоубийстве Кузнецова сотрудникам ФСИН. В настоящее время Следственный комитет изучает кадры с камер видеонаблюдения, установленных в изоляторе.
Ранее источник подтвердил смерть 46-летнего Кузнецова. Его супруга, однако, до сих пор не верит, что тело её мужа доставлено в морг. Адвокат семьи Кузнецова уверен, что мужчина жив.
Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. А в 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. В мае его задержали и отправили под арест. 28 ноября стало известно, что Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.