На теле экс-бойфренда Волочковой не нашли следов насилия или борьбы

Следствие не обнаружило на теле покончившего с собой экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы. В камере Сергей Кузнецов находился один, поэтому основная версия его смерти — самоубийство, передаёт SHOT.

По информации телеграм-канала, бывший возлюбленный Волочковой в момент смерти находился в камере один. Через час его тело обнаружил другой арестованный, после чего сообщил о самоубийстве Кузнецова сотрудникам ФСИН. В настоящее время Следственный комитет изучает кадры с камер видеонаблюдения, установленных в изоляторе.