Жена и адвокат экс-бойфренда Волочковой ничего не знают о его смерти в СИЗО

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, о самоубийстве которого сообщалось ранее, жив. Так считает адвокат Александр Бенхин, который ранее вёл дела Кузнецова и является другом семьи. Супруга Сергея также уверена, что с мужем всё в порядке, и собирается к нему на очную ставку в ближайший час.

"Кузнецов жив. В 16:00 сегодня по уголовному делу состоится очная ставка с его женой Анастасией Кузнецовой в Мещанском отделе. Позвонили следователю, как только вышла эта новость. Я не имею процессуального статуса, потому что это дело не веду, я вёл его дела ранее и являюсь другом семьи, поэтому комментарии даю со всей ответственностью", — подчеркнул Бенхин в беседе с Лайфом.

По словам адвоката, жена "по полной программе общается" с Сергеем и просит его освобождения. После новостей о суициде семья связалась со следователем, тот сообщил, что Кузнецов жив. Анастасия Кузнецова надеется увидеть супруга на очной ставке и уже потом дать официальное опровержение.