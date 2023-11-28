Жена и адвокат экс-бойфренда Волочковой ничего не знают о его смерти в СИЗО
Адвокат Бенхин опроверг смерть экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
Сергей Кузнецов с супругой. Фото предоставлено адвокатом Александром Бенхиным
Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, о самоубийстве которого сообщалось ранее, жив. Так считает адвокат Александр Бенхин, который ранее вёл дела Кузнецова и является другом семьи. Супруга Сергея также уверена, что с мужем всё в порядке, и собирается к нему на очную ставку в ближайший час.
"Кузнецов жив. В 16:00 сегодня по уголовному делу состоится очная ставка с его женой Анастасией Кузнецовой в Мещанском отделе. Позвонили следователю, как только вышла эта новость. Я не имею процессуального статуса, потому что это дело не веду, я вёл его дела ранее и являюсь другом семьи, поэтому комментарии даю со всей ответственностью", — подчеркнул Бенхин в беседе с Лайфом.
По словам адвоката, жена "по полной программе общается" с Сергеем и просит его освобождения. После новостей о суициде семья связалась со следователем, тот сообщил, что Кузнецов жив. Анастасия Кузнецова надеется увидеть супруга на очной ставке и уже потом дать официальное опровержение.
Тем временем источник SHOT подтверждает смерть 46-летнего Сергея Кузнецова, информация о его самоубийстве поступила из московского СИЗО № 1 около часа назад — в 13:40.
Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. А в 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. В мае его задержали и отправили под арест. Сегодня, 28 ноября, стало известно, что Сергей Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.