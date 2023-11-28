Экс-бойфренд Волочковой покончил с собой в камере в СИЗО
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Обложка © volochkova_art / Instagram (заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)
Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. По данным SHOT, тело Кузнецова нашёл другой арестант.
Сергей Кузнецов с женой Анастасией, которую он впоследствии изобьёт до полусмерти. Фото © SHOT
Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. А в 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. В мае его задержали и отправили под арест. Кузнецов просил не рушить его семью и объяснял, что виноват в произошедшем бывший бойфренд жены.