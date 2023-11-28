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Экс-бойфренд Волочковой покончил с собой в камере в СИЗО

28 ноября, 11:14
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<p>Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Обложка © volochkova_art / Instagram (з<em style="font-style: italic;">аблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)</em></p>

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Обложка © volochkova_art / Instagram (заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. По данным SHOT, тело Кузнецова нашёл другой арестант.

Сергей Кузнецов с женой Анастасией, которую он впоследствии изобьёт до полусмерти. Фото © SHOT

Сергей Кузнецов с женой Анастасией, которую он впоследствии изобьёт до полусмерти. Фото © SHOT

Волочкова раскрыла неожиданную причину, по которой её бывший избил молодую жену

Волочкова раскрыла неожиданную причину, по которой её бывший избил молодую жену

Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. А в 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. В мае его задержали и отправили под арест. Кузнецов просил не рушить его семью и объяснял, что виноват в произошедшем бывший бойфренд жены.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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