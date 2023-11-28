Волочкова впервые отреагировала на суицид экс-возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова уже в курсе, что её бывший бойфренд Сергей Кузнецов свёл счёты с жизнью в московском СИЗО № 1. В беседе с Лайфом она рассказала, что в последний раз общалась с мужчиной в мае этого года и выразила уверенность, что он любил свою жену.

"Мы познакомились до Нового года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие, которое уже было оплачено и всё было зарезервировано, чтобы одной не ехать. И всё было очень классно, позитивно. Он меня вообще оберегал, как к хрустальной вазе относился ко мне. 18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаёмся и остаёмся друзьями", — откровенничает собеседница телеграм-канала.