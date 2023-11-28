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Волочкова впервые отреагировала на суицид экс-возлюбленного

Балерина Волочкова заявила, что в шоке от новости о самоубийстве экс-бойфренда

28 ноября, 12:25
<p>Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем Кузнецовым на программе "Давай поженимся". Фото © volochkova_art / Instagram (з<em style="font-style: italic;">аблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)</em></p>

Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем Кузнецовым на программе "Давай поженимся". Фото © volochkova_art / Instagram (заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова уже в курсе, что её бывший бойфренд Сергей Кузнецов свёл счёты с жизнью в московском СИЗО № 1. В беседе с Лайфом она рассказала, что в последний раз общалась с мужчиной в мае этого года и выразила уверенность, что он любил свою жену.

Анастасия Волочкова комментирует суицид бывшего возлюбленного. Видео © LIFE

"Мы познакомились до Нового года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие, которое уже было оплачено и всё было зарезервировано, чтобы одной не ехать. И всё было очень классно, позитивно. Он меня вообще оберегал, как к хрустальной вазе относился ко мне. 18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаёмся и остаёмся друзьями", — откровенничает собеседница телеграм-канала.

Жена и адвокат экс-бойфренда Волочковой ничего не знают о его смерти в СИЗО

Жена и адвокат экс-бойфренда Волочковой ничего не знают о его смерти в СИЗО

quote

Это ужас какой-то. Я в шоке, такой позитивный был человек,

Анастасия Волочкова — о суициде бывшего возлюбленного.

Напомним, Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Они вместе отдохнули на Мальдивах, после чего балерина бросила ухажёра. А в 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Во время последней ссоры мужчина избил супругу до состояния комы и сбежал. В мае его задержали и отправили под арест. Сегодня, 28 ноября, стало известно, что Сергей Кузнецов покончил с собой в камере в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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