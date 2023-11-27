Лайф узнал причину смерти участника банды, которая убила жену бизнесмена в Новороссийске

По информации телеграм-канала, 30-летнему мужчине, задержанному в Новороссийске за похищение и убийство 38-летней жены местного бизнесмена, стало плохо в отделе полиции, где он ждал оперативника для проведения следственных действий. Алиев пожаловался на боли в сердце, из-за чего ему вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался до приезда врачей. Предварительная причина — сердечная недостаточность. Более точные данные определит экспертиза.

Как ранее сообщал Лайф, банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA Кареном Торояном похитила и убила жену бизнесмена в Новороссийске. Подозреваемых в убийстве задержали в тот же день. Помимо Торояна в банду входили два его приятеля — 33-летний Ашот и 30-летний Ридван. Последний внезапно умер в отделе полиции. По нашим данным, ещё до похищения женщины мужчины попытались совершить угоны и похищения несколько раз, но автовладельцев они никогда не убивали. По факту нападений и убийства возбуждены уголовные дела.