Лайф узнал причину смерти участника банды, которая убила жену бизнесмена в Новороссийске
SHOT: Участник банды автоугонщиков из Новороссийска умер из-за проблем с сердцем
Ридван Алиев, который скончался в отделе полиции, и жертва банды автоугонщиков — жена бизнесмена из Новороссийска. Обложка © Telegram / SHOT
Установлена предварительная причина смерти одного из участников банды автоугонщиков из Новороссийска, которая похитила и убила жену местного бизнесмена. Как сообщает SHOT, Ридван Алиев умер из-за проблем с сердцем.
По информации телеграм-канала, 30-летнему мужчине, задержанному в Новороссийске за похищение и убийство 38-летней жены местного бизнесмена, стало плохо в отделе полиции, где он ждал оперативника для проведения следственных действий. Алиев пожаловался на боли в сердце, из-за чего ему вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался до приезда врачей. Предварительная причина — сердечная недостаточность. Более точные данные определит экспертиза.
Как ранее сообщал Лайф, банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA Кареном Торояном похитила и убила жену бизнесмена в Новороссийске. Подозреваемых в убийстве задержали в тот же день. Помимо Торояна в банду входили два его приятеля — 33-летний Ашот и 30-летний Ридван. Последний внезапно умер в отделе полиции. По нашим данным, ещё до похищения женщины мужчины попытались совершить угоны и похищения несколько раз, но автовладельцев они никогда не убивали. По факту нападений и убийства возбуждены уголовные дела.