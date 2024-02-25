Mercedes-Benz, выигравший чемпионат мира FIA GT1, выставили на аукцион

Гоночный Mercedes-Benz CLK GTR GT1, выигравший чемпионат мира FIA GT1, выставлен на аукцион Sotheby’s Sealed. Автомобиль принёс немецкой марке победу в 1997 году. Стоимость лота не сообщается, но предположительно, она превысит отметку в 10 миллионов долларов.

Торги пройдут с 29 февраля по 6 марта. Всего было построено четыре гоночных варианта этого автомобиля, спроектированного всего за 128 дней. 6-литровый двигатель GT112 V12 имеет мощность 670 лошадиных сил, машина разгоняется до 60 миль/час (97 км/ч) за 3,8 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч.

В первом чемпионате FIA GT1 в 1997 году на "мерседесе" победил немец Бернд Шнайдер, в экипаже с ним выступали в том Александер Вурц, Клаус Людвиг и Агури Судзуки. Команда выиграла шесть гонок из 11, а AMG-Mercedes занял первое место в командном зачёте.