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25 февраля, 19:08

Mercedes-Benz, выигравший чемпионат мира FIA GT1, выставили на аукцион

Mercedes-Benz CLK GTR GT1. Обложка © Wikipedia / Stephen Hynds

Mercedes-Benz CLK GTR GT1. Обложка © Wikipedia / Stephen Hynds

Гоночный Mercedes-Benz CLK GTR GT1, выигравший чемпионат мира FIA GT1, выставлен на аукцион Sotheby’s Sealed. Автомобиль принёс немецкой марке победу в 1997 году. Стоимость лота не сообщается, но предположительно, она превысит отметку в 10 миллионов долларов.

Торги пройдут с 29 февраля по 6 марта. Всего было построено четыре гоночных варианта этого автомобиля, спроектированного всего за 128 дней. 6-литровый двигатель GT112 V12 имеет мощность 670 лошадиных сил, машина разгоняется до 60 миль/час (97 км/ч) за 3,8 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч.

В первом чемпионате FIA GT1 в 1997 году на "мерседесе" победил немец Бернд Шнайдер, в экипаже с ним выступали в том Александер Вурц, Клаус Людвиг и Агури Судзуки. Команда выиграла шесть гонок из 11, а AMG-Mercedes занял первое место в командном зачёте.

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Ранее Life.ru писал, что проданный на аукционе Mercedes стал самым дорогим автомобилем в мире. Речь идёт об уникальном спортивном купе — одном из двух прототипов, разработанных в 1955 году.

Евгения Мосс
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