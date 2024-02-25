В России перезапустят программу "Наша Russia"
Генпродюсер ТНТ Водахов сообщил о возвращении программы "Наша Russia" на канал
Михаил Галустян в образе охранника Бородача. Обложка © "Наша Russia", режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Джавид Курбанов, Алексей Ляпоров, Гарик Мартиросян / Kinopoisk.ru
Программа "Наша Russia" вернётся в эфир ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.
"Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia", — сказал генпродюсер на пресс-конференции.
"Наша Russia" — российская сатирико-юмористическая телепередача, которая состоит из коротких эпизодов с типичными для страны персонажами. Шоу продолжалось с 2005 по 2011 год.
Ранее Life.ru писал, что Джамшута из "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных под Пятигорском. Некоторые друзья думали, что его уже нет в живых.