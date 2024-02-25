В России перезапустят программу "Наша Russia"

Программа "Наша Russia" вернётся в эфир ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.

"Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia", — сказал генпродюсер на пресс-конференции.

"Наша Russia" — российская сатирико-юмористическая телепередача, которая состоит из коротких эпизодов с типичными для страны персонажами. Шоу продолжалось с 2005 по 2011 год.