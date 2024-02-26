Врач рассказал, какими проблемами обернутся промокшие в февральскую оттепель ноги

Приближается март — в России это "четвёртый" зимний месяц, однако это также период, когда начинаются оттепели, на дорогах бегут ручьи, и наши ботинки промокают. Промокшие до ниточки ноги могут привести к различным неблагоприятным последствиям, о них Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Чем грозят промокшие ноги?

Что делать, если промокли ноги?

Напомним, что на этой неделе жителей Москвы и Подмосковья ждёт оттепель. Так, сочетание холодного континентального антициклона и воздуха из Атлантики обеспечит преобладание облачной, влажной, оттепельной и вместе с тем ветреной погоды. Как сообщает RT, днём воздух будет прогреваться до +2...+4 °С. Во вторник-среду ожидается солнце, а в другие дни — небольшие остатки, в том числе в виде замерзающего дождя. Как уточняет "Москва 24", первый день весны ожидается тёплым: в пятницу, 1 марта, воздух в столице может прогреться до +4 °С.