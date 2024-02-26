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Врач рассказал, какими проблемами обернутся промокшие в февральскую оттепель ноги

Врач Умнов: При долгом воздействии холода на мокрые ноги возможна даже гангрена

26 февраля, 10:23
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Приближается март — в России это "четвёртый" зимний месяц, однако это также период, когда начинаются оттепели, на дорогах бегут ручьи, и наши ботинки промокают. Промокшие до ниточки ноги могут привести к различным неблагоприятным последствиям, о них Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Чем грозят промокшие ноги?

  1. Из-за охлаждения организма повышается риск заболеть острыми респираторными заболеваниями.
  2. Могут обостриться различные хронические заболевания (подагра, пиелонефрит, цистит, артрит).
  3. Возможно появление сильнейших болей в ягодицах и задней поверхности ног из-за воспаления седалищного нерва.
  4. Из-за резкого охлаждения возможен спазм артерий, что ведёт к нарушению кровоснабжения структур ног. При длительном воздействии холода на мокрые стопы даже возможна гангрена.

Что делать, если промокли ноги?

  1. Побыстрее переобуться и сменить мокрую одежду.
  2. Помассируйте промокший участок нижних конечностей (от центра к периферии).
  3. Опустите ноги в тёплую воду (не более 42 градусов) минут на 15, потом их вытрите. А затем наденьте сверху тёплые вещи.
  4. Для согревания хорошо поможет чашка чая, лучше травяной.
  5. Грудную клетку и нос оботрите эвкалиптом или другими эфирными маслами, для профилактики воспаления.
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Напомним, что на этой неделе жителей Москвы и Подмосковья ждёт оттепель. Так, сочетание холодного континентального антициклона и воздуха из Атлантики обеспечит преобладание облачной, влажной, оттепельной и вместе с тем ветреной погоды. Как сообщает RT, днём воздух будет прогреваться до +2...+4 °С. Во вторник-среду ожидается солнце, а в другие дни — небольшие остатки, в том числе в виде замерзающего дождя. Как уточняет "Москва 24", первый день весны ожидается тёплым: в пятницу, 1 марта, воздух в столице может прогреться до +4 °С.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов
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