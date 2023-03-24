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24 марта, 14:46

Названы болезни из-за голых щиколоток

Лор Зайцев предупредил о риске ринита и синусита из-за оголённых щиколоток в холод

С приходом календарной весны многие убирают тёплые вещи до лучших времён и переходят на укороченные штаны и лёгкую обувь. Поспешная смена гардероба повышает риск переохлаждения, за которым следует синусит или вазомоторный ринит. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев.

"Человек находится на улице не пять-десять минут. Нужен условно час, чтобы добраться до школы или работы, и час обратно. Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребёнок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки, а также расти аденоиды", — сказал врач.

Зайцев объяснил, что сам вазомоторный ринит впоследствии может привести к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.

Врач объяснил, почему не стоит игнорировать безобидное першение в горле

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В период межсезонья также возрастает риск промочить ноги. Моментально заболеть, конечно, не удастся, но определённые факторы могут ускорить и усугубить этот эффект. О них рассказал терапевт Ромасов.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке
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