Названы болезни из-за голых щиколоток

С приходом календарной весны многие убирают тёплые вещи до лучших времён и переходят на укороченные штаны и лёгкую обувь. Поспешная смена гардероба повышает риск переохлаждения, за которым следует синусит или вазомоторный ринит. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев.

"Человек находится на улице не пять-десять минут. Нужен условно час, чтобы добраться до школы или работы, и час обратно. Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребёнок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки, а также расти аденоиды", — сказал врач.

Зайцев объяснил, что сам вазомоторный ринит впоследствии может привести к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.