Россиянам объяснили, почему промокшие ноги грозят простудой

Промокшие ноги напрямую не могут привести к ОРВИ, но они являются причиной нарушения работы иммунной системы и в результате могут спровоцировать развитие простудных заболеваний. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-терапевт "Инвитро" Иван Ромасов.

Как указал специалист, ноги нуждаются в интенсивной циркуляции крови. Однако при охлаждении кровеносные сосуды в стопах постепенно сужаются, некоторое количество крови из тканей кожи (уже охлаждённых) поступает обратно в кровоток, усиливая сужение сосудов — для уменьшения потери тепла и стабилизации температуры тела.

"Локальный спазм с дальнейшим током крови превращается в системный: капилляры и сосуды начинают сужаться повсеместно, в том числе и капилляры слизистой оболочки полости носа. Слизистая оболочка полости носа производит слизь, которая служит защитой от инфекций", — сказал Ромасов.

При этом спазм капилляров слизистой носа приводит к снижению работы реснитчатого эпителия, основная задача которого — эвакуация слизи из полости носа в носоглотку, что играет важную роль в профилактике респираторных инфекций. Без надлежащего "проглатывания" слизь в полости носа застаивается в виде "соплей", нарушая работу иммунной системы и открывая дорогу инфекциям. Таким образом, резко повышается риск ОРВИ, пояснил медик.

Простое намокание ног не сразу приводит к подобным последствиям. Требуется длительное воздействие "влаги", чтобы значительно охладить ноги и запустить каскад событий. Но определённые факторы могут ускорить и усугубить этот эффект: например, холодный ветер в сочетании с мокрыми ногами быстрее вызовет переохлаждение и простуду.

Ромасов заметил, что люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, болезни почек, печени, иммунодефицит, заболевания ЛОР-органов и бронхолёгочной системы, наиболее уязвимы к последствиям такого переохлаждения. Если вы промочили носки, следует как можно скорее сменить их на сухие и поменять или просушить обувь. Если это нельзя сделать сразу, то нужно пытаться предотвратить системное последствие — переохлаждение. Терапевт подчеркнул, что для этого достаточно выпить какой-либо горячий напиток, но к употреблению алкоголя для согревания лучше не прибегать.