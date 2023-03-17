"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 03:55

Россиянам объяснили, почему промокшие ноги грозят простудой

Терапевт Ромасов объяснил, как мокрые ноги могут привести к простуде

Промокшие ноги напрямую не могут привести к ОРВИ, но они являются причиной нарушения работы иммунной системы и в результате могут спровоцировать развитие простудных заболеваний. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-терапевт "Инвитро" Иван Ромасов.

Как указал специалист, ноги нуждаются в интенсивной циркуляции крови. Однако при охлаждении кровеносные сосуды в стопах постепенно сужаются, некоторое количество крови из тканей кожи (уже охлаждённых) поступает обратно в кровоток, усиливая сужение сосудов — для уменьшения потери тепла и стабилизации температуры тела.

Пациентов с больной спиной заставили заниматься верховой ездой и сделали удивительное открытие

Пациентов с больной спиной заставили заниматься верховой ездой и сделали удивительное открытие

"Локальный спазм с дальнейшим током крови превращается в системный: капилляры и сосуды начинают сужаться повсеместно, в том числе и капилляры слизистой оболочки полости носа. Слизистая оболочка полости носа производит слизь, которая служит защитой от инфекций", — сказал Ромасов.

При этом спазм капилляров слизистой носа приводит к снижению работы реснитчатого эпителия, основная задача которого — эвакуация слизи из полости носа в носоглотку, что играет важную роль в профилактике респираторных инфекций. Без надлежащего "проглатывания" слизь в полости носа застаивается в виде "соплей", нарушая работу иммунной системы и открывая дорогу инфекциям. Таким образом, резко повышается риск ОРВИ, пояснил медик.

Простое намокание ног не сразу приводит к подобным последствиям. Требуется длительное воздействие "влаги", чтобы значительно охладить ноги и запустить каскад событий. Но определённые факторы могут ускорить и усугубить этот эффект: например, холодный ветер в сочетании с мокрыми ногами быстрее вызовет переохлаждение и простуду.

Ромасов заметил, что люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, болезни почек, печени, иммунодефицит, заболевания ЛОР-органов и бронхолёгочной системы, наиболее уязвимы к последствиям такого переохлаждения. Если вы промочили носки, следует как можно скорее сменить их на сухие и поменять или просушить обувь. Если это нельзя сделать сразу, то нужно пытаться предотвратить системное последствие — переохлаждение. Терапевт подчеркнул, что для этого достаточно выпить какой-либо горячий напиток, но к употреблению алкоголя для согревания лучше не прибегать.

Врач рассказала, какие процедуры помогут избавиться от "колец Венеры" на шее

Врач рассказала, какие процедуры помогут избавиться от "колец Венеры" на шее

Ранее иммунолог Дарья Жукова объяснила, почему температура 37,5 переносится хуже, чем лихорадка. Ключевую роль в этом вопросе играет психология.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров