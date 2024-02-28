Тайна за Нептуном: Телескоп Webb нашёл на двух карликовых планетах загадочные источники тепла Два маленьких мира на окраине Солнечной системы хранят на своей поверхности химические следы не вполне понятных процессов, которые можно классифицировать как признаки потенциальной обитаемости. 27 февраля, 21:45 Обложка © Shutterstock

Эрида была первой и главной виновницей "понижения в должности" Плутона. Её открыли в 2003-м и даже поначалу решили обозначить как десятую планету Солнечной системы. По размеру она почти идентична Плутону — около 2300 километров в диаметре. Это в полтора раза меньше Луны. Орбита у Эриды экстремально вытянутая: в самой дальней точке (в афелии) она улетает от Солнца почти вдвое дальше Плутона.

Карликовая планета Эрида, расположенная за Нептуном и почти достигающая его размеров. Фото © Wikipedia

Потом, в 2004 году, астрономы увидели за Нептуном удивительную своей формой (похожа на фасолину) планетку Хаумеа. А в 2005-м — Макемаке диаметром примерно 1500 километров. Прибавив к этой собранной коллекции ещё некоторые занептуновые мирки, учёные пришли к тому, что при таких размерах и орбитах все они вместе с Плутоном не очень годятся в планеты. Вот так у нас одной планетой стало меньше, и вместе с тем Солнечная система стала более многочисленной и интересной.

Карликовая планета Макемаке. Фото © Wikipedia

Так вот, когда нашли Эриду, то сразу обратили внимание, что она очень яркая, то есть поверхность великолепно отражает свет. А вскоре анализ спектра этого отражённого света позволил установить, что поверхность маленькой далёкой планеты белеет метановым снегом. И то же самое выяснилось по поводу Макемаке, вернее, по поводу большей части её поверхности (есть небольшие тёмные пятна). Температура на поверхности обеих — под минус 250 градусов Цельсия.

Возник вопрос о происхождении этого метана. В целом есть два варианта: либо он возник в результате химических реакций ещё во время формирования планетки, либо его порождают какие-то процессы, происходящие на ней сейчас или, во всяком случае, происходившие когда-то. А для этих процессов необходимо тепло. Учёные говорят, что метан в этих двух случаях получается неодинаковый, а отличается он по соотношению в его молекулах изотопов водорода. В "первородном" метане должно быть очень много тяжёлого водорода — дейтерия. И это тоже можно увидеть по спектру отражённого веществом света.

Недавно космохимики максимально подробно проанализировали снимки Эриды и Макемаке, сделанные знаменитой космической обсерваторией James Webb. По итогам сообщили, что в метане на обеих карликовых планетах дейтерия мало. Учёные делают вывод, что это так называемый термогенный метан: он вырабатывается при высоких температурах. Спрашивается, откуда там могут быть высокие температуры. Солнце в небе над ними выглядит всего лишь как яркая звезда. А если предположить какую-то геологическую активность, то Макемаке для неё явно слишком мала. Поэтому исследователи склоняются к тому, что тепло внутри обеих планеток выделяется в ходе радиоактивного распада в их ядрах. Это называется радиогенным нагревом. Если это так, то за счёт этого внутреннего тепла льды в глубинах Эриды и Макемаке могут оттаивать. Это тепло даже может давать энергию для гидротермальных источников, в которых, по мнению многих учёных, возникла жизнь на Земле.

Кстати, точно такие же подозрения насчёт радиоактивности высказываются по поводу Плутона. И это рождает удивительную мысль: по сути, если у планеты есть такой внутренний источник энергии, то ей для создания и поддержания жизни, в общем-то, Солнце не обязательно. Она может обогревать детей своим сердцем.

Авторы Адель Романенкова