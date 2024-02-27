Спикер парламента Армении Симонян не имеет информации о визите Зеленского
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не обладает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в закавказскую республику. По его словам, если таковой и состоится, то он будет региональным.
"Что касается визита Зеленского, то на данный момент такой информации нет, но если такой визит и будет, то он будет региональным, а не [только] в Армению", — отметил он.
Напомним, по данным армянского телеканала Factor, Владимир Зеленский посетит Ереван в марте. Утверждается, что точную дату объявят через несколько дней. Временный поверенный в делах Незалежной в Армении Валерий Лобач, комментируя эту информацию, не стал опровергать её, отметив, что весной страну ждут "позитивные события".
ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen