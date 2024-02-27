Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 09:10

Спикер парламента Армении Симонян не имеет информации о визите Зеленского

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не обладает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в закавказскую республику. По его словам, если таковой и состоится, то он будет региональным.

"Что касается визита Зеленского, то на данный момент такой информации нет, но если такой визит и будет, то он будет региональным, а не [только] в Армению", — отметил он.

Напомним, по данным армянского телеканала Factor, Владимир Зеленский посетит Ереван в марте. Утверждается, что точную дату объявят через несколько дней. Временный поверенный в делах Незалежной в Армении Валерий Лобач, комментируя эту информацию, не стал опровергать её, отметив, что весной страну ждут "позитивные события".

Обложка ©

ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen

Матвей Константинов
  • Новости
  • Армения
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров