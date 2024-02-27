Спикер парламента Армении Симонян не имеет информации о визите Зеленского

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не обладает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в закавказскую республику. По его словам, если таковой и состоится, то он будет региональным.

"Что касается визита Зеленского, то на данный момент такой информации нет, но если такой визит и будет, то он будет региональным, а не [только] в Армению", — отметил он.