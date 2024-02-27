Норвежского короля госпитализировали во время отдыха в Малайзии

Норвежского короля Харальда V госпитализировали с инфекцией во время отдыха в Малайзии. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил NRK.

По данным телеканала, 87-летнему монарху оказывается вся необходимая помощь. Король уже несколько раз уходил на больничный из-за инфекций, в частности в конце января — из-за респираторной. Харальд V занимает престол с 1991 года и не планирует отрекаться в пользу сына, 50-летнего кронпринца Хокона Магнуса. NRK подчёркивает, что последние годы работы монарха были напряжёнными.