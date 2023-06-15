Король Норвегии не устоял перед датской королевой

Король Норвегии Харальд V, передвигающийся с помощью костылей, упал на ступеньках во время встречи с королевой Дании Маргрете II. Об этом сообщает Daily Mail.

15 июня Харальд V и его супруга Соня прибыли с официальным двухдневным визитом в Данию. Прямо с корабля они отправились во дворец Амалиенборг, где их ожидала королева Маргрете II. 86-летний монарх, уже несколько лет использующий костыли, споткнулся, поднимаясь по ступенькам, и упал прямо перед 83-летней датской королевой. Встать ему помогли сотрудники дворца.

Сам король посмеялся над произошедшим и по-родственному обнялся с Маргрете II. Окружающие также отнеслись к инциденту с юмором. К слову, Харальд V лишь недавно выписался из больницы, где лежал с инфекцией второй раз за полгода.