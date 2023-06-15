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15 июня, 20:12

Король Норвегии не устоял перед датской королевой

Daily Mail: Король Норвегии Харальд V упал на встрече с датской королевой

<p>Харальд V и Маргрете II. Обложка © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-12198073/Norways-King-Harald-falls-ground-red-carpet-arrives-Denmark.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Харальд V и Маргрете II. Обложка © Daily Mail

Король Норвегии Харальд V, передвигающийся с помощью костылей, упал на ступеньках во время встречи с королевой Дании Маргрете II. Об этом сообщает Daily Mail.

15 июня Харальд V и его супруга Соня прибыли с официальным двухдневным визитом в Данию. Прямо с корабля они отправились во дворец Амалиенборг, где их ожидала королева Маргрете II. 86-летний монарх, уже несколько лет использующий костыли, споткнулся, поднимаясь по ступенькам, и упал прямо перед 83-летней датской королевой. Встать ему помогли сотрудники дворца.

Сам король посмеялся над произошедшим и по-родственному обнялся с Маргрете II. Окружающие также отнеслись к инциденту с юмором. К слову, Харальд V лишь недавно выписался из больницы, где лежал с инфекцией второй раз за полгода.

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А ранее Лайф писал, что Норвегия и Дания передадут Украине дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов. Представители Осло передадут Украине только снаряды, а представители Копенгагена — взрыватели и метательные заряды для них, а также 1500 артиллерийских боеприпасов и не менее 500 гранат.

Лариса Сафронова
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