Джуд Лоу вживался в роль короля Генриха VIII с помощью "фекальных" духов
Джуд Лоу рассказал, что сделал "фекальные" духи для съёмок "Подстрекательницы"
Джуд Лоу в роли короля Генриха VIII. Фото © film.ru
Британский актёр Джуд Лоу признался, что во время съёмок "Подстрекательницы" он использовал специально созданные духи с ароматом крови, фекалий и пота. К такой идее он пришёл, прочитав несколько фактов о короле Генрихе VIII, конец жизни которого охватывает картина.
"В тот период запах Генриха ощущался за три комнаты, потому что гнила его нога. Он скрывал запах маслом розы. Поэтому я подумал, что было бы здорово, если бы от меня ужасно пахло", — рассказал он на пресс-конференции Каннского кинофестиваля.
С просьбой создать эксклюзивные духи он обратился к парфюмеру, который делает не только чудесные, но и "ужасные запахи". И действительно, у него получилось: режиссёр Карим Айноуз, услышав слова актёра, вспомнил, что его первое появление в новом образе на съёмочной площадке "было просто ужасным".
Лайф писал, что испанская актриса Ана де Армас и Джуд Лоу сыграют в новом фильме режиссёра "Игр разума" Рона Ховарда — "Происхождение видов". По данным СМИ, это будет эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании.