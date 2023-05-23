Джуд Лоу вживался в роль короля Генриха VIII с помощью "фекальных" духов

Британский актёр Джуд Лоу признался, что во время съёмок "Подстрекательницы" он использовал специально созданные духи с ароматом крови, фекалий и пота. К такой идее он пришёл, прочитав несколько фактов о короле Генрихе VIII, конец жизни которого охватывает картина.

"В тот период запах Генриха ощущался за три комнаты, потому что гнила его нога. Он скрывал запах маслом розы. Поэтому я подумал, что было бы здорово, если бы от меня ужасно пахло", — рассказал он на пресс-конференции Каннского кинофестиваля.

С просьбой создать эксклюзивные духи он обратился к парфюмеру, который делает не только чудесные, но и "ужасные запахи". И действительно, у него получилось: режиссёр Карим Айноуз, услышав слова актёра, вспомнил, что его первое появление в новом образе на съёмочной площадке "было просто ужасным".