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23 мая, 16:19

Джуд Лоу вживался в роль короля Генриха VIII с помощью "фекальных" духов

Джуд Лоу рассказал, что сделал "фекальные" духи для съёмок "Подстрекательницы"

<p>Джуд Лоу в роли короля Генриха VIII. Фото © <a href="https://www.film.ru/movies/podstrekatelnica" target="_blank" rel="noopener noreferrer">film.ru</a></p>

Джуд Лоу в роли короля Генриха VIII. Фото © film.ru

Британский актёр Джуд Лоу признался, что во время съёмок "Подстрекательницы" он использовал специально созданные духи с ароматом крови, фекалий и пота. К такой идее он пришёл, прочитав несколько фактов о короле Генрихе VIII, конец жизни которого охватывает картина.

"В тот период запах Генриха ощущался за три комнаты, потому что гнила его нога. Он скрывал запах маслом розы. Поэтому я подумал, что было бы здорово, если бы от меня ужасно пахло", рассказал он на пресс-конференции Каннского кинофестиваля.

С просьбой создать эксклюзивные духи он обратился к парфюмеру, который делает не только чудесные, но и "ужасные запахи". И действительно, у него получилось: режиссёр Карим Айноуз, услышав слова актёра, вспомнил, что его первое появление в новом образе на съёмочной площадке "было просто ужасным".

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Лайф писал, что испанская актриса Ана де Армас и Джуд Лоу сыграют в новом фильме режиссёра "Игр разума" Рона Ховарда — "Происхождение видов". По данным СМИ, это будет эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании.

Матвей Константинов
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