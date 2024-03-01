Как отдыхаем в марте 2024: Официальные выходные и праздничные дни в России Март — ещё один месяц с государственными праздниками, а значит, и продолжительными выходными. Какие события будет отмечать страна в марте 2024 года, когда будут официальные выходные и по какому поводу, читайте подробнее на Life.ru. 29 февраля, 21:00 Календарь выходных и праздничных дней на март 2024 года. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Мало кто не рад выходным, а когда они ещё и дополнительные, например по причине какого-либо праздника, то это ещё лучше. Март 2024 года не изменяет своим традициям и дарит гражданам России длинные выходные.

Давайте узнаем, какие же праздники будут отмечать в марте этого года в нашей стране, на какие числа выпадают официальные выходные и куда можно будет сходить и интересно провести время.

Какие праздники будут в марте 2024

Существует 339 праздников, включая 19 профессиональных, которые отмечаются в России в марте, и, разумеется, обо всех мы говорить не будем, а отметим популярные.

1 марта — Праздник прихода весны

— Праздник прихода весны 8 Марта — Международный женский день

— Международный женский день с 11 по 17 марта — Масленица

— Масленица 17 марта — Прощёное воскресенье (проводы Масленицы)

— Прощёное воскресенье (проводы Масленицы) 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией

— День воссоединения Крыма с Россией 21 марта — День весеннего равноденствия

— День весеннего равноденствия 21 марта — Навруз

— Навруз 25 марта — День работников культуры

— День работников культуры 27 марта — Всемирный день театра

В каких числах в марте будут официальные выходные

Чтобы выяснить, в каких числах будут выходные в марте, необходимо обратиться к производственному календарю. Это важный инструмент для бухгалтеров и кадровиков. Он содержит информацию о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, а также норме рабочего времени на 2024 год.

Календарь рабочих, выходных и праздничных дней на март 2024 года. Инфографика © Life.ru

В марте 2024 года:

Календарных дней: 31

Выходных и праздничных: 11

Рабочих дней: 20.

Выходные дни на 8 Марта

С учётом праздников и выходных в марте 2024 года россияне будут отдыхать 11 дней:

2 и 3 марта (суббота и воскресенье)

8, 9 и 10 марта (праздничная пятница, суббота и воскресенье)

16 и 17 марта (суббота и воскресенье)

23 и 24 марта (суббота и воскресенье)

30 и 31 марта (суббота и воскресенье).

7 марта (четверг) — сокращённый предпраздничный рабочий день.

А вот продавцам цветов в марте не до выходных — высокий спрос. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Афиша и интересные мероприятия на мартовские выходные

В Москве:

Москонцерт приглашает на праздничную программу к 8 Марта "Благословите женщину". Она пройдёт в "Москонцерт холле". На сцену с поздравлениями и творческими номерами выйдут Сергей и Николай Радченко, Ирина Шоркина, Илья Ушуллу, Виктория Носовская, а также солисты Московского государственного театра балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова.

Она пройдёт в "Москонцерт холле". На сцену с поздравлениями и творческими номерами выйдут Сергей и Николай Радченко, Ирина Шоркина, Илья Ушуллу, Виктория Носовская, а также солисты Московского государственного театра балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова. В библиотеке № 4 имени Е.А. Фурцевой в преддверии Международного женского дня состоится модный показ винтажной одежды. 8 марта 1914 года вышел первый номер журнала "Работница", ставший одним из главных печатных изданий для женщин Советского Союза и символом того времени. Он писал об общественной жизни, семье, материнстве, моде, учёбе, работе. В честь 110-летия со дня выхода первого номера Татьяна Задирако, модный эксперт и коллекционер, расскажет о моде прошлого на примерах публикаций журнала. Гостей также ждёт показ винтажных изделий из личной коллекции Татьяны, которая насчитывает более 200 экземпляров одежды и аксессуаров.

8 марта 1914 года вышел первый номер журнала "Работница", ставший одним из главных печатных изданий для женщин Советского Союза и символом того времени. Он писал об общественной жизни, семье, материнстве, моде, учёбе, работе. В честь 110-летия со дня выхода первого номера Татьяна Задирако, модный эксперт и коллекционер, расскажет о моде прошлого на примерах публикаций журнала. Гостей также ждёт показ винтажных изделий из личной коллекции Татьяны, которая насчитывает более 200 экземпляров одежды и аксессуаров. В "Манеже" пройдёт выставка живописи "Облик женщин в столице" . В экспозицию вошли работы художников XX века, героинями которых стали их современницы. В частности, гости "Манежа" увидят текстильное панно Ольги Куранской, где изображены сотрудницы Трёхгорной мануфактуры — одного из крупнейших предприятий в стране.

. В экспозицию вошли работы художников XX века, героинями которых стали их современницы. В частности, гости "Манежа" увидят текстильное панно Ольги Куранской, где изображены сотрудницы Трёхгорной мануфактуры — одного из крупнейших предприятий в стране. Дом культуры "Берендей" приглашает на мастер-класс "Триумф розы". Тема цветов, особенно роз, была объектом вдохновения многих художников в разные времена. В частности, Константин Коровин посвятил розе большое количество своих работ, показал её красоту. Автор мастер-класса Татьяна Демская расскажет и покажет, как изобразить цветы на холсте акриловыми красками. Готовая работа станет прекрасным подарком для мам и бабушек к 8 Марта.

Празднование Международного женского дня на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

В Санкт-Петербурге:

Большой праздничный концерт, посвящённый женскому празднику, пройдёт в концертном зале "Октябрьский". Он запланирован на 7 марта.

Филармония имени Шостаковича предлагает праздничное мероприятие "Навстречу Международному женскому дню", которое состоится 6 марта.

Поэтический вечер, посвящённый Международному женскому дню, состоится в Доме писателя. Посетителей ждут 7 марта.

Петропавловская крепость ждёт гостей на фестивале ледовых скульптур "Кроншлёд". Он пройдёт с 7 по 17 марта.

Гала-концерт звёзд оперетты "Да здравствуют женщины! Да здравствует любовь!" пройдёт в Театре музыкальной комедии. Радовать гостей будут 7, 8 и 9 марта.

В библиотеке имени В.В. Маяковского будет открыта книжно-иллюстративная выставка "Цветов не надо", которую можно посетить с 1 по 8 марта.

Авторы Андрей Ананьев