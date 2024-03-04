Комета без хвоста: К Земле приближается объект с загадочным внешним видом Учёные призывают всех увлечённых астрофотографией вооружиться своей техникой, чтобы помочь им как следует рассмотреть летящее к нам нечто. 3 марта, 21:44 Обложка © Shutterstock

Когда в 2021 году обнаружили объект C/2021 O3 (PanSTARRS), он был между Марсом и Юпитером, притом ближе к Юпитеру, примерно вчетверо дальше Земли от Солнца. Учёные рассчитали его траекторию и пришли к выводу, что, по всей видимости, он явился из гипотетического Облака Оорта — сферы радиусом примерно в один световой год, которая окружает Солнечную систему и состоит, как предполагают, в основном из ледяных глыб. Таким образом, мы имеем дело с кометой Облака Оорта. Предполагается, что ей потребовались миллионы лет, чтобы добраться до наших окрестностей. И по всем признакам выходит, что больше мы её в любом случае не увидим.

В апреле 2022 года объект C/2021 O3 достиг ближайшей к Солнцу точки своей орбиты — перигелия. В этот момент комета была ещё ближе к светилу, чем Меркурий. Стоит упомянуть, что на солнечной стороне меркурианская поверхность нагревается до +430 градусов по Цельсию. Так вот, за несколько дней до этого момента перигелия объект резко потускнел. А уже несколько позже астрономы обнаружили, что его окружает достаточно большое и плотное газо-пылевое облако, которое не могло образоваться только за счёт испарения вещества с поверхности. Так учёные поняли, что комета, похоже, не смогла пережить столь близкой встречи с Солнцем — она раскололась. А из-за этого изменился ход её движения (вернее, движения её обломков) по орбите. Астрономы объясняют, что если бы она осталась в целости, то могла по мере удаления в конце концов вообще навсегда покинуть Солнечную систему и уйти в межзвёздное пространство. Теперь выходит, что в своём раздробленном виде она всё-таки останется в нашем космическом семействе.

Но сейчас она интересует нас по другому поводу. Астрономы подсчитали, что 14 марта 2024 года она пролетит максимально близко к Земле. Сообщается, что расстояние составит примерно 200 миллионов километров. Это на самом деле дальше Солнца. Тем не менее комету можно будет увидеть не только с помощью мощной профессиональной обсерватории, но и в любительский телескоп. Учёные даже призывают астрономов-любителей попытаться запечатлеть C/2021 O3 и уверяют, что могут получиться совершенно необыкновенные фотографии.

Дело в том, что, по подозрениям исследователей, комета может выглядеть очень своеобразно: её хвост может быть отделён от неё. То есть он за ней будет тянуться, но непосредственно к ней не будет примыкать. Почему делаются такие предположения? Сейчас Солнце приближается к очередному пику своей активности — и потоки частиц от него летят очень мощные. Эти потоки частиц (протонов, нейтронов, ядер атомов гелия) и называются солнечным ветром. И любая комета во время приближения к Солнцу представляет собой что-то вроде космического флюгера — она указывает направление и силу солнечного ветра. Так вот, в данном случае этот ветер может как бы сдувать кометный хвост. Вообще, по мнению астрономов, комета C/2021 O3 будет небезынтересна гелиофизикам — исследователям Солнца.

Авторы Адель Романенкова