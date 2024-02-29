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29 февраля, 09:50

Путин: Запад хочет втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну

Запад стремится повторить трюк 1980-х годов и втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом", — констатировал глава государства.

Галстуки и погоны: Life.ru снял первых гостей в Гостином Дворе перед Посланием Путина
Галстуки и погоны: Life.ru снял первых гостей в Гостином Дворе перед Посланием Путина

Ожидается, что в сегодняшнем Послании Федеральному собранию глава государства уделит много внимания теме нацпроектов, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

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Life.ru / Павел Баранов

Марина Калегина
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