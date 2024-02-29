Путин: Запад хочет втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну

Запад стремится повторить трюк 1980-х годов и втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом", — констатировал глава государства.