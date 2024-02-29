Путин: Запад хочет втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну
Запад стремится повторить трюк 1980-х годов и втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы измотать страну. Об этом заявил в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.
"Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом", — констатировал глава государства.
Ожидается, что в сегодняшнем Послании Федеральному собранию глава государства уделит много внимания теме нацпроектов, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
Life.ru / Павел Баранов