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29 февраля, 18:45

Губернатор Старовойт: Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале.

"Курск и Курский район — ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — сообщил глава области.

Тех, кто находится дома, он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), а тем, кто в эти минуты на улице, посоветовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

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Кстати, сегодня рано утром в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Курской областью. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки ночью, однако вражеский дрон был сбит средствами противовоздушной обороны.

Обложка ©

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Николь Вербер
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