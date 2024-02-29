Губернатор Старовойт: Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале.

"Курск и Курский район — ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения", — сообщил глава области.

Тех, кто находится дома, он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), а тем, кто в эти минуты на улице, посоветовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.