Праздник авиационных и морских частей нацгвардии, День писателей и Ярило с овсянкой: Праздники и приметы 3 марта
Государственных праздников 3 марта в России не отмечается, а поздравлять будем бойцов морских и авиационных подразделений нацгвардии РФ, также писателей и вместе с Ярилой готовиться к весенним полевым работам.
Какой праздник отмечают по народному календарю 3 марта? Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Дни авиационных подразделений и морских частей Войск национальной гвардии РФ
- Дата: 3 марта 2024 года, воскресенье.
- Праздники профессиональные.
Ролик о морских частях Росгвардии, которые отмечают профессиональный праздник 3 марта. Видео © YouTube / Росгвардия
Сразу два вида подразделений Войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник в эту дату. День авиационных подразделений Войск национальной гвардии РФ был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года. В этот день в 1978 году была сформирована первая отдельная авиационная эскадрилья войск правопорядка с дислокацией в городе Хабаровске.
Дата Дня морских частей Войск национальной гвардии РФ была установлена приказом Росгвардии в 2017 году. Отправной точкой в истории морских воинских частей и подразделений войск правопорядка принято считать 3 марта 1978 года.
Единственная в Росгвардии девушка-пилот Анастасия Апасейкина. Фото © Егор Алеев / ТАСС
Значение авиационных подразделений и морских частей Войск национальной гвардии РФ заключается в их способности эффективно реагировать на угрозы и защищать интересы страны в воздушном и морском пространствах. Они являются важной составляющей всей системы национальной безопасности и способны оперативно противостоять различным вызовам и угрозам.
Всемирный день писателя
- Дата в 2024 году: 3 марта, воскресенье.
- Международный праздник, в России официального статуса не имеет.
Всемирный день писателя учредили участники 48-го конгресса ПЕН-клуба, который проходил 12–18 января 1986 года. Это профессиональный праздник, отмечаемый литераторами. В торжестве принимают участие литературные ассоциации и объединения, редакторы, корректоры, критики, культурологи, журналисты, преподаватели, студенты и выпускники филологических учебных заведений, а также любители чтения.
День писателя — отличный повод посетить, к примеру, Музей Булгакова на Большой Садовой улице. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Хотя этот праздник в России не обладает официальным статусом, в 2024 году он будет отмечаться уже в 38-й раз. Главная цель праздника — противостоять давлению на свободу прессы, подтасовке информации и искажению фактов, а также защищать свободу слова. В рамках торжества вручаются награды и премии выдающимся писателям, проводятся презентации новых книг и встречи с литераторами.
Праздник Ярило с овсянкой
- Дата в 2024 году: 3 марта, воскресенье.
- Другие названия: Овсянки, Покинь сани, Ярило с бороной, Ярило с овсянкой.
- Значение: посвящён славянскому богу Солнца Яриле.
Народный праздник Овсянки (также известный как Ярило с овсянкой) отмечается 3 марта (по старому стилю — 18 февраля). Этот день посвящён Яриле, древнему мифологическому персонажу — языческому славянскому богу Солнца, весны, плодородия, силы и тепла. Праздник назван в честь птички овсянки, символизирующей начало весны.
Птичку овсянку легко узнать по яркому золотисто-жёлтому оперению на голове и груди. Фото © Dmitrii Zhodzishskii / Unsplash
Во время Овсянок хозяева проверяют состояние сельскохозяйственного инвентаря, если надо — ремонтируют сами или обращаются к кузнецам.
В этот день также почитают птицу овсянку, которая считается предвестницей скорого прихода тепла. В честь неё пекут булочки-овсянки и овсяное печенье. Они подаются в качестве угощения родным и друзьям, достаётся и самим птичкам. Считается, что, если овсянке понравится угощение, она приведёт за собой солнечное тепло и долгожданная весна наступит после холодной зимы.
В старину на Овсянки непременно устраивались народные гулянья. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В этот праздник молодёжь устраивает гулянья и вечерние посиделки.
Погодные приметы на 3 марта:
- Если ещё лежит много снега, то урожай хлеба будет богатым.
- Если много воды, значит, будет много травы, а значит, и сена.
- Плывущие высоко в небе облака предвещают плохую погоду.
- Туман целый день — лето будет холодным и дождливым.
- Багряная заря — жди снега.
- Деревья трещат — к морозам, почернели — к потеплению.
- Если птичка овсянка в этот день запела, значит, зима закончилась, жди скорого тепла.
Именинники 3 марта:
- Павел
- Лев
- Кузьма
- Вольдемар
- Владимир
- Виктор
- Василий.