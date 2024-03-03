Праздник авиационных и морских частей нацгвардии, День писателей и Ярило с овсянкой: Праздники и приметы 3 марта Государственных праздников 3 марта в России не отмечается, а поздравлять будем бойцов морских и авиационных подразделений нацгвардии РФ, также писателей и вместе с Ярилой готовиться к весенним полевым работам. 2 марта, 21:00 Какой праздник отмечают по народному календарю 3 марта? Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Дни авиационных подразделений и морских частей Войск национальной гвардии РФ

Дата: 3 марта 2024 года, воскресенье.

Праздники профессиональные.

Ролик о морских частях Росгвардии, которые отмечают профессиональный праздник 3 марта. Видео © YouTube / Росгвардия

Сразу два вида подразделений Войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник в эту дату. День авиационных подразделений Войск национальной гвардии РФ был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года. В этот день в 1978 году была сформирована первая отдельная авиационная эскадрилья войск правопорядка с дислокацией в городе Хабаровске.

Дата Дня морских частей Войск национальной гвардии РФ была установлена приказом Росгвардии в 2017 году. Отправной точкой в истории морских воинских частей и подразделений войск правопорядка принято считать 3 марта 1978 года.

Единственная в Росгвардии девушка-пилот Анастасия Апасейкина. Фото © Егор Алеев / ТАСС

Значение авиационных подразделений и морских частей Войск национальной гвардии РФ заключается в их способности эффективно реагировать на угрозы и защищать интересы страны в воздушном и морском пространствах. Они являются важной составляющей всей системы национальной безопасности и способны оперативно противостоять различным вызовам и угрозам.

Всемирный день писателя

Дата в 2024 году: 3 марта, воскресенье.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Всемирный день писателя учредили участники 48-го конгресса ПЕН-клуба, который проходил 12–18 января 1986 года. Это профессиональный праздник, отмечаемый литераторами. В торжестве принимают участие литературные ассоциации и объединения, редакторы, корректоры, критики, культурологи, журналисты, преподаватели, студенты и выпускники филологических учебных заведений, а также любители чтения.

День писателя — отличный повод посетить, к примеру, Музей Булгакова на Большой Садовой улице. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Хотя этот праздник в России не обладает официальным статусом, в 2024 году он будет отмечаться уже в 38-й раз. Главная цель праздника — противостоять давлению на свободу прессы, подтасовке информации и искажению фактов, а также защищать свободу слова. В рамках торжества вручаются награды и премии выдающимся писателям, проводятся презентации новых книг и встречи с литераторами.

Праздник Ярило с овсянкой

Дата в 2024 году: 3 марта, воскресенье.

Другие названия: Овсянки, Покинь сани, Ярило с бороной, Ярило с овсянкой.

Значение: посвящён славянскому богу Солнца Яриле.

Народный праздник Овсянки (также известный как Ярило с овсянкой) отмечается 3 марта (по старому стилю — 18 февраля). Этот день посвящён Яриле, древнему мифологическому персонажу — языческому славянскому богу Солнца, весны, плодородия, силы и тепла. Праздник назван в честь птички овсянки, символизирующей начало весны.

Птичку овсянку легко узнать по яркому золотисто-жёлтому оперению на голове и груди. Фото © Dmitrii Zhodzishskii / Unsplash

Во время Овсянок хозяева проверяют состояние сельскохозяйственного инвентаря, если надо — ремонтируют сами или обращаются к кузнецам.

В этот день также почитают птицу овсянку, которая считается предвестницей скорого прихода тепла. В честь неё пекут булочки-овсянки и овсяное печенье. Они подаются в качестве угощения родным и друзьям, достаётся и самим птичкам. Считается, что, если овсянке понравится угощение, она приведёт за собой солнечное тепло и долгожданная весна наступит после холодной зимы.

В старину на Овсянки непременно устраивались народные гулянья. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В этот праздник молодёжь устраивает гулянья и вечерние посиделки.

Погодные приметы на 3 марта:

Если ещё лежит много снега, то урожай хлеба будет богатым.

Если много воды, значит, будет много травы, а значит, и сена.

Плывущие высоко в небе облака предвещают плохую погоду.

Туман целый день — лето будет холодным и дождливым.

Багряная заря — жди снега.

Деревья трещат — к морозам, почернели — к потеплению.

Если птичка овсянка в этот день запела, значит, зима закончилась, жди скорого тепла.

Именинники 3 марта:

Павел

Лев

Кузьма

Вольдемар

Владимир

Виктор

Василий.

Авторы Андрей Соколов