Названы категории людей, кому утренняя зарядка лишь навредит

Утренняя зарядка не всегда может быть полезной. Для обладателей хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и патологий суставов она рискует закончиться плачевно. Об этом предупредила врач-терапевт Севинч Алиева.

"Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья", — сказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Приступать к зарядке нужно не сразу после пробуждения, ведь организму стоит дать время для "загрузки" после ночного отдыха, считает специалист. В противном случае у вас может закружиться голова и повыситься артериальное давление. Начать здоровый день следует с умывания, стакана воды, душа и завтрака. Только после этого врач рекомендует приступать к утренним упражнениям, которые подарят вам хорошее самочувствие и энергию на день.