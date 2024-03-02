Названы категории людей, кому утренняя зарядка лишь навредит
Терапевт Алиева: Утренняя зарядка опасна для людей с хроническими заболеваниями
Утренняя зарядка не всегда может быть полезной. Для обладателей хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и патологий суставов она рискует закончиться плачевно. Об этом предупредила врач-терапевт Севинч Алиева.
"Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья", — сказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Приступать к зарядке нужно не сразу после пробуждения, ведь организму стоит дать время для "загрузки" после ночного отдыха, считает специалист. В противном случае у вас может закружиться голова и повыситься артериальное давление. Начать здоровый день следует с умывания, стакана воды, душа и завтрака. Только после этого врач рекомендует приступать к утренним упражнениям, которые подарят вам хорошее самочувствие и энергию на день.
Желание провести утром зарядку чаще всего возникает после качественного ночного отдыха. Ранее сомнолог рассказал, в какое время лучше всего отправляться спать, чтобы ваш сон был глубоким и насыщал вас силами для завтрашних дел.
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