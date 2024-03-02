Опасный момент: Как американский зонд чуть не уничтожил российский спутник Оба космических аппарата не способны маневрировать, а значит, их нельзя увести подальше друг от друга во избежание аварии. 1 марта, 21:45 Российский спутник "Космос-2221" и американский зонд TIMED избежали столкновения. Фото © Shutterstock.com

По недавнему сообщению NASA, опасное сближение российского и американского космических аппаратов произошло на высоте около 600 километров 28 февраля 2024 года. Как объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований доктор физико-математических наук РАН Натан Эйсмонт, столкновение спутников на такой высоте вполне могло бы оказаться опасным для Международной космической станции. Напомним, она придерживается высоты чуть более 400 километров.

— При столкновении возникает довольно большой диапазон разброса (обломков. — Прим. Life.ru), образуется такое толстое кольцо, оно может быть очень толстым и на самом деле будет пересекать орбиту МКС, — рассказал доктор физико-математических наук.

При столкновении возникает довольно большой диапазон разброса (обломков. — Прим. Life.ru), образуется такое толстое кольцо, оно может быть очень толстым и на самом деле будет пересекать орбиту МКС. Доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт

По опубликованным данным, один из участников опасного сближения — американская научная станция TIMED для исследования верхних слоёв атмосферы и влияния на них Солнца. На старте она весила 660 килограммов, а в развёрнутом виде вместе с солнечными батареями в ширину достигает почти 12 метров. Летает она с 2001 года на почти круглой орбите на высоте 627–628 километров.

Второй аппарат — это российский спутник "Космос-2221" системы радиоэлектронной разведки "Целина", которая в нашей стране существует с 1960-х годов. Этот аппарат был запущен в 1992 году и до сих пор на орбите. Высота орбиты — 550 километров. Разница с высотой TIMED выглядит довольно большой. На каком именно расстоянии друг от друга они прошли, не указывается. По информации NASA, расстояние оказалось безопасным.

Запущенная в 2001 году миссия TIMED уже 20 лет изучает сложную динамику верхних слоёв атмосферы Земли. Фото © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Стоит отметить, что отслеживание сближений спутников активизировалось после аварии в 2009 году. Тогда в космосе столкнулись российский аппарат "Космос-2251" и американский спутник связи Iridium 33. Образовалось около пяти сотен обломков. "Космос-2251" был недействующим. После этого и в России, и в США создали системы предупреждений об опасных сближениях в космосе. До инцидента американская сторона какое-то время выпускала такие предупреждения ежедневно, но данные были неточными. После нескончаемой череды ложных тревог такие предупреждения выдавать перестали и в итоге вышло, что упустили момент тревоги реальной.

Между тем возникает вопрос о том, что можно сделать в случае опасности столкновения космических аппаратов. По поводу сближения TIMED с российским спутником отмечается, что оба аппарата неманёвренные, то есть их нельзя уводить от возможного столкновения друг с другом. Как пояснил Натан Эйсмонт, на самом деле маневрировать не способно большинство летающих сейчас на околоземных орбитах спутников, за исключением Starlink, OneWeb и некоторых других. Это значит, что системы слежения за взаимным передвижением большей части техники в космосе могут лишь наблюдать за её передвижением.

Столкновение спутников "Космос-2251" и Iridium 33: как это было. Фото © Wikipedia

При этом в околоземном пространстве находятся тысячи недействующих аппаратов. И в большинстве случаев, пока они работали, никто не позаботился о том, чтобы после завершения своей миссии аппараты сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. По словам эксперта Института космических исследований РАН, несколько лет назад на международном уровне было установлено правило обеспечить спуск космического аппарата в атмосферу в течение 12 лет после завершения срока его эксплуатации. Это означает, что отныне нужно запускать в космос только манёвренную, управляемую технику.

— Когда было принято это решение, аппарат INTEGRAL (запущенная в 2002 году космическая обсерватория. — Прим. Life.ru) был уже в полёте. Он управляем. И, чтобы соблюсти правило, пришлось сделать несколько не очень простых манёвров коррекции орбиты, чтобы он не позднее чем через 12 лет после завершения срока своей работы в силу естественных причин вошёл в плотные слои атмосферы, — рассказал Натан Эйсмонт.

Авторы Адель Романенкова