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3 марта, 07:20

Полиция задержала автоподставщика, который развёл страховые почти на 10 млн

SHOT: Задержан мошенник, обманывавший страховые с помощью поддельных ДТП

Тигран Карапетян, который развёл "Ингосстрах". Обложка © Telegram / SHOT

Тигран Карапетян, который развёл "Ингосстрах". Обложка © Telegram / SHOT

Полицейские задержали одного из злоумышленников, Тиграна Карапетяна из подмосковных Химок, который разводил компанию "Ингосстрах" с помощью подставных ДТП. Как сообщает SHOT, всего мужчина обманул как минимум четыре страховые компании на сумму около десяти миллионов рублей.

По информации телеграм-канала, Карапетян разводил не только "Ингосстрах". Жертвами мошенника стали страховые компании "Росгосстрах", "Ренессанс страхование" и "Альфа-страхование", всего было выявлено более 20 таких эпизодов, общий ущерб составил более девяти миллионов рублей.

В настоящее время следователи устанавливают подельников злоумышленника, которые помогали ему проворачивать мутные схемы. Карапетяну и его товарищам грозит до десяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве в сфере страхования.

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Ранее сообщалось, что автоподставщики кинули одну из крупнейших российских страховых компаний — "Ингосстрах". Сумма ущерба составила почти 7,5 миллиона рублей. Разным людям Карапетян предлагал инсценировать дорожную аварию, чтобы получить за неё деньги. Злоумышленники использовали одну и ту же схему развода: липовое ДТП, поддельные фото и документы, поход в страховую, получение положенных выплат.

Дарья Нарыкова
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