Полиция задержала автоподставщика, который развёл страховые почти на 10 млн

Полицейские задержали одного из злоумышленников, Тиграна Карапетяна из подмосковных Химок, который разводил компанию "Ингосстрах" с помощью подставных ДТП. Как сообщает SHOT, всего мужчина обманул как минимум четыре страховые компании на сумму около десяти миллионов рублей.

По информации телеграм-канала, Карапетян разводил не только "Ингосстрах". Жертвами мошенника стали страховые компании "Росгосстрах", "Ренессанс страхование" и "Альфа-страхование", всего было выявлено более 20 таких эпизодов, общий ущерб составил более девяти миллионов рублей.

В настоящее время следователи устанавливают подельников злоумышленника, которые помогали ему проворачивать мутные схемы. Карапетяну и его товарищам грозит до десяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве в сфере страхования.