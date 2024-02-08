Юрист раскрыл набирающую популярность уловку аферистов, оформляющих ДТП без вызова ГИБДД
Юрист Русяев: На дорогах появились мошенники, оформляющие ДТП без участия ГИБДД
Место ДТП. Обложка © Shutterstock
Мошенники стали предлагать водителям помощь в оформлении аварий без участия ГИБДД — через фирмы так называемых аварийных комиссаров. Тем самым аферисты заполучают страховые выплаты и оставляют потерпевших ни с чем. Такие случаи уже происходили в Чите, однако одним регионом злоумышленники явно не ограничатся. О том, как не попасться на их уловки, читателям Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.
Так, после небольшого ДТП водитель-виновник предлагает второму участнику не ждать инспекторов, а вызвать для оперативного оформления "автомобильных комиссаров". Те приезжают на место и быстро составляют протоколы, оценивают повреждения авто, а затем просят подписать "договор уступки права требования". Согласно этому документу, водитель передаёт право на получение выплат по ОСАГО этим лжекомиссарам. Впоследствии мошенники направляют запрос в страховую потерпевшего и незаконно получают львиную долю его денег. По словам специалиста, подобные схемы отъёма средств появились сравнительно недавно, и наиболее популярны они в регионах с суровой зимой, поскольку у водителей вряд ли есть большое желание долго ожидать ГИБДД на морозе.
Главное, на что стоит обратить внимание, — необычно выгодные условия и пункт о переуступке прав в договоре. Если такое увидели — будьте бдительны. Но если документы уже подписаны, немедленно обратитесь к юристу. Возможно, удастся оспорить договор и вернуть право на выплаты. Можно подать иск о расторжении.
Как подчеркнул Русяев, главное в подобной ситуации — действовать быстро, пока аферисты не успели "растаять". Шансы вернуть средства, по сути, есть всегда, вопрос только в том, насколько много времени и сил это займёт, резюмировал он.
Ранее Life.ru писал, что больше половины водителей в России боятся автоподстав. Самые распространённые схемы — это резкое торможение, подстроенный удар из слепой зоны и имитация наезда на пешехода.