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3 марта, 18:33
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В Петербурге полиция задержала музыканта Пророка Санбоя прямо во время выступления

SHOT: В Петербурге задержали Пророка Санбоя во время выступления в клубе

Пророк Санбой. Обложка © Telegram / Sunboy Live

Пророк Санбой. Обложка © Telegram / Sunboy Live

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали концерт андеграундного исполнителя и блогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, выступление 55-летнего музыканта проходило в Action Club.

Задержание Санбоя во время выступления в клубе в Санкт-Петербурге. Видео ©

Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что артист вместе с вещами покидает заведение в сопровождении полицейских. Причины задержания Санбоя пока не известны. Согласно заявлению организаторов концерта, там также должен был присутствовать шоумен Стас Барецкий.

Уроженец Смоленской области Чернецов получил известность после того, как в 1992 году прокатился на велосипеде в Прагу, после чего президент Чехии Вацлав Гавел подарил ему микроавтобус. Санбой занесён в Книгу рекордов Гиннесса как человек, проехавший 80 километров на велосипеде, не держа руль и играя на гитаре. На YouTube-канал музыканта подписано почти 60 тысяч человек. В Сеть он выкладывает песни собственного сочинения, а также различные смешные истории.

Ранее Life.ru сообщал, что силовики ворвались на концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде. Выступление музыкантов было приостановлено, у зрителей проверили документы, после чего правоохранители покинули клуб.

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Наталья Исакова
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