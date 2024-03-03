В Петербурге полиция задержала музыканта Пророка Санбоя прямо во время выступления

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали концерт андеграундного исполнителя и блогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, выступление 55-летнего музыканта проходило в Action Club.

На опубликованных кадрах видно, что артист вместе с вещами покидает заведение в сопровождении полицейских. Причины задержания Санбоя пока не известны. Согласно заявлению организаторов концерта, там также должен был присутствовать шоумен Стас Барецкий.

Уроженец Смоленской области Чернецов получил известность после того, как в 1992 году прокатился на велосипеде в Прагу, после чего президент Чехии Вацлав Гавел подарил ему микроавтобус. Санбой занесён в Книгу рекордов Гиннесса как человек, проехавший 80 километров на велосипеде, не держа руль и играя на гитаре. На YouTube-канал музыканта подписано почти 60 тысяч человек. В Сеть он выкладывает песни собственного сочинения, а также различные смешные истории.