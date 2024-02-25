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25 февраля, 18:30

"Ничто не предвещало беды": В нижегородском клубе прокомментировали визит силовиков на концерт Distemper

Силовики записали данные гостей во время рейда на концерте группы Distemper

Силовики, ворвавшиеся на концерт ска-панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде, проверили лицензию на алкоголь, а также переписали данные посетителей. Об этом рассказал управляющий заведением.

Силовики в масках ворвались на концерт ска-панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде. Видео © t.me / SHOT

"Ничего не говорили, минимум информации, никто вообще особо не разговаривал. Проверили документы алкогольные, лицензию, данные гостей переписали", — приводит "Газета.ru" слова управляющего.

По словам сотрудника клуба, на концерте было около 250 гостей, после рейда мероприятие продолжилось. Также он отметил, что до выступления ничто не предвещало беды, а группа ни в каких списках не состоит. Причина рейда правоохранителей не называется.

Как уже сообщал Life.ru, концерт панк-группы Distemper проходил 24 февраля в клубе Alcatraz. Несколько мужчин в масках и без опознавательных знаков ворвались в заведение. Одного из участников скрутили, у всех посетителей проверили документы. После этого силовики покинули заведение.

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Кадр из видео Telegram / ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

Наталья Исакова
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