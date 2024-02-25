Силовики в масках сорвали концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде

Панк-группа Distemper не смогла завершить выступление в нижегородском ночном клубе Alcatraz из-за внезапного прибытия людей в масках и чёрной форме без опознавательных знаков. Силовики скрутили одного из музыкантов, остановив концерт на середине программы, сообщил SHOT со ссылкой на слова очевидцев.