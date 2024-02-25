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24 февраля, 21:20

Силовики в масках сорвали концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде

Силовики в масках сорвали концерт панк-группы Distemper. Обложка © t.me / В городе N

Силовики в масках сорвали концерт панк-группы Distemper. Обложка © t.me / В городе N

Панк-группа Distemper не смогла завершить выступление в нижегородском ночном клубе Alcatraz из-за внезапного прибытия людей в масках и чёрной форме без опознавательных знаков. Силовики скрутили одного из музыкантов, остановив концерт на середине программы, сообщил SHOT со ссылкой на слова очевидцев.

Причины произошедшего неизвестны. Силовики проверили документы у посетителей и вывели на улицу нетрезвых. К настоящему моменту правоохранители покинули Alcatraz. В соцсетях клуб объявил о продолжении вечеринки, сделав вход бесплатным.

Силовики в масках сорвали концерт панк-группы Distemper. Видео © t.me / SHOT

В турецком Кемере отменили концерт "Би-2"
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А неделей ранее москвичи закатили хардкорный концерт по случаю полного освобождения Авдеевки российскими войсками. Гости мероприятия поддержали бойцов аплодисментами, почтив память павших воинов.

Илья Пушкарев
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