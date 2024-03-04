В Литве спустя пять лет после выборов извинились за использование слогана кампании Путина

Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге принёс извинения за использование в избирательной кампании 2019 года слогана "Сильный президент — сильная страна". Причиной стало то, что эта фраза похожа на предвыборный слоган Владимира Путина на выборах 2018 года — "Сильный президент — сильная Россия".

"Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определённые ассоциации. Наверное, её неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами", — приводит LRT слова Линге.

Он добавил, что пять лет назад допустил "элементарную ошибку". Шимоните же спокойно отреагировала на скандал, отметив, что выборы выигрываются не лозунгами.