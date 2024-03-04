В Литве спустя пять лет после выборов извинились за использование слогана кампании Путина
Штаб кандидата в президенты Литвы Шимоните извинился за слоган кампании Путина
Ингрида Шимоните голосует на выборах президента Литвы 2019 года. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге принёс извинения за использование в избирательной кампании 2019 года слогана "Сильный президент — сильная страна". Причиной стало то, что эта фраза похожа на предвыборный слоган Владимира Путина на выборах 2018 года — "Сильный президент — сильная Россия".
"Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определённые ассоциации. Наверное, её неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами", — приводит LRT слова Линге.
Он добавил, что пять лет назад допустил "элементарную ошибку". Шимоните же спокойно отреагировала на скандал, отметив, что выборы выигрываются не лозунгами.
Ингрида Шимоните в 2019 году баллотировалась на пост президента Литвы от партии "Союз Отечества — Литовские христианские демократы" (TS-LKD) и заняла второе место, набрав во втором туре 32,86% голосов (31,15% в первом туре). Победил же самовыдвиженец Гитанас Науседа с 65,86% голосов (30,95% в первом туре). С декабря 2020 года 49-летняя Шимоните занимает должность премьер-министра Литвы.