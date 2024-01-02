"Надеялись совсем на другой результат": В Литве признали провал Украины
Премьер Литвы Шимоните: Запад ждал другого результата в конфликте на Украине
Украина не добилась результата в ходе конфликта, на который рассчитывали западные государства. Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.
"Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева", — подчеркнула министр и добавила, что 2024 год будет сложным как с военной, так и с политической точки зрения.
По всей вероятности, отсутствие результата также повлияло и на решение США сократить военную помощь Украине. Недавно глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Этот пакет будет для Киева финальным. Кстати, в целом западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов.
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