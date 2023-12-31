"Печальная реальность": СМИ сообщили о провале грандиозного плана США по ослаблению России
GT: Ключевой план США по истощению России через украинский кризис провалился
Ключевая цель США по истощению России путём вовлечения в украинский конфликт потерпела крах. Такое мнение высказали обозреватели издания Global Times (GT).
"Запад всё больше осознает, что российско-украинский конфликт не истощит Россию так сильно, как он ожидает, и что победа далеко не определена", — сказано в статье.
Более того, отношение к данному конфликту меняется с каждым днём и далеко не в пользу украинской стороны: большинство стран уже сократили военную помощь для Киева и теперь они выступают за переговоры и прекращение огня.
"Это ещё раз демонстрирует печальную реальность: Украина является крупнейшим проигравшим во всём конфликте", — сказано в материале.
Ранее Лайф рассказывал, что провалы ВСУ вынудили Вашингтон открыть новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе. Американские власти решили создать как можно больше горячих точек вокруг нашей страны, чтобы попытаться привести к истощению российский потенциал.
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