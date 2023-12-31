Ключевая цель США по истощению России путём вовлечения в украинский конфликт потерпела крах. Такое мнение высказали обозреватели издания Global Times (GT).

"Запад всё больше осознает, что российско-украинский конфликт не истощит Россию так сильно, как он ожидает, и что победа далеко не определена", — сказано в статье.

Более того, отношение к данному конфликту меняется с каждым днём и далеко не в пользу украинской стороны: большинство стран уже сократили военную помощь для Киева и теперь они выступают за переговоры и прекращение огня.

"Это ещё раз демонстрирует печальную реальность: Украина является крупнейшим проигравшим во всём конфликте", — сказано в материале.