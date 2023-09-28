"Неутешительная реальность": Провалы ВСУ вынудили США открыть новые фронты против России
Al-Watan: Вашингтон открывает фронты против РФ в Молдавии и на Южном Кавказе
Власти Соединённых Штатов открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей. Об этом пишет издание Al-Watan.
"США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории Молдавии и на Южном Кавказе", — говорится в статье.
Журналисты считают, что Белый дом не ожидал проявления такой стойкости от России. Именно поэтому американцы решили создать как можно больше горячих точек вокруг неё, чтобы попытаться привести к истощению российский потенциал.
Также в статье указывается, что на подобный шаг Вашингтон сподвиг провал киевского режима на поле боя. Авторы убеждены, что США напрасно делают ставку на ВСУ, так как между российской и украинской армиями существует огромный дисбаланс.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв должен заняться продвижением европейских ценностей, не боясь разорвать какие-либо связи с Москвой. По её словам, абсолютно недостаточно просто говорить о своей приверженности Европе, а не России. Молдаване должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.
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