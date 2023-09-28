Власти Соединённых Штатов открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей. Об этом пишет издание Al-Watan.

"США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории Молдавии и на Южном Кавказе", — говорится в статье.

Журналисты считают, что Белый дом не ожидал проявления такой стойкости от России. Именно поэтому американцы решили создать как можно больше горячих точек вокруг неё, чтобы попытаться привести к истощению российский потенциал.

Также в статье указывается, что на подобный шаг Вашингтон сподвиг провал киевского режима на поле боя. Авторы убеждены, что США напрасно делают ставку на ВСУ, так как между российской и украинской армиями существует огромный дисбаланс.