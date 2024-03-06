Выжившие на Луне: Учёные спорят о последствиях появления загадочных существ на борту разбитого зонда Спустя почти пять лет после катастрофы в силе остаётся вопрос об удивительных пассажирах погибшего космического корабля. 5 марта, 21:44 Обложка Фото © Shutterstock

Это след от крушения печально известного израильского лунного корабля Beresheet. Напомним, авария произошла в апреле 2019 года. У зонда во время необходимых для посадки манёвров отказал гироскоп, и, к сожалению, аппарат разбился о лунную поверхность вдребезги. Обломки разлетелись примерно в стометровом радиусе.

Место крушения зонда Beresheet на Луне до и после аварии. https://www.lroc.asu.edu/posts/1101

Интересно, что зонд упал в Море Спокойствия, где в 1969 году высадилась историческая миссия "Аполлон-11". Пока туда отправлять экипажи не планируют — все стремятся к Южному полюсу: там нашлись довольно богатые залежи лунного льда. Но если когда-нибудь в Море Спокойствия снова прилунятся люди, то помимо посещения памятного места будет весьма любопытно обследовать и регион катастрофы Beresheet, потому что после этой катастрофы стали известны некоторые занятные подробности этой миссии.

На борт космического аппарата погрузили диск, состоящий из 25 слоёв никеля и по размеру и виду сопоставимый с обыкновенным DVD. И это тоже носитель информации. Его назвали "лунной библиотекой". На диск загрузили в числе прочего практически всё накопленное к тому моменту содержимое Википедии на иврите и английском языке, священные тексты, учебники — в общей сложности 200 гигабайт данных. Так вот, как выяснилось, диск нёс не только оцифрованную информацию, а ещё и самую настоящую генетическую. Как признавался глава команды составителей "лунной библиотеки", американский бизнесмен Нова Спивак, он ещё задолго до Beresheet задумал провести в космосе биологический эксперимент и буквально за считаные недели перед пуском решился не ждать следующего шанса. В итоге между металлическими слоями в диске сделали дополнительный тонкий слой эпоксидной смолы, а в этой смоле "замуровали" образцы человеческой крови, волосяные фолликулы и несколько тысяч тихоходок, или, как их ещё называют, водяных медведей.

Эти удивительные микроскопические существа обитают на Земле повсеместно по той простой причине, что у них поразительно живучий, выносливый организм. Они выживают в холоде до -272 градусов Цельсия, а это почти абсолютный ноль (холоднее -273 в принципе не бывает), и выдерживают жару вплоть до +100. Доза радиации, которая для человека смертельна, для них смехотворна — их не убивает даже облучение на порядки более мощное.

Тихоходки. https://www.americanscientist.org/article/tardigrades

В экстремальной ситуации они впадают в так называемый ангидробиоз — проще говоря, практически полностью обезвоживаются. И при этом их клетки не разрушаются, как "переломались" бы, скажем, человеческие клетки: клетки тихоходок при необходимости выделяют особые вещества как бы на замену воде, для эластичности, то есть чтобы клеточная структура не сделалась хрупкой. А в таком виде водяные медведи могут находиться как минимум долгие годы.

И отправленных на Луну тихоходок "засмолили" как раз в таком обезвоженном состоянии. Создатели вышеописанного диска говорят, что слой смолы придал ему дополнительную прочность, и питают надежды, что на самом деле он мог при падении аппарата остаться целым или малоповреждённым. А если он раскололся, то тем более интересно — значит, какие-то тихоходки могли оказаться непосредственно в лунном грунте. В любом случае авария Beresheet поставила вопрос об их дальнейшей судьбе и, собственно говоря, о возможном заселении Луны земными живыми существами. Тем более с учётом наличия льда, то есть воды, на естественном спутнике Земли.

Первым делом нужно было выяснить, могли ли тихоходки пережить сам момент крушения аппарата. Для этого провели лабораторный эксперимент: "стреляли" тихоходками в песок в вакууме, имитируя условия удара. Правда, здесь стоит подчеркнуть, что во время этой "стрельбы" тихоходки не находились внутри 25-слойного металлического диска, да ещё и в смоле, — их всего лишь заворачивали в нейлон. И даже в таком беззащитном виде они выдерживали падение на скоростях до 825 метров в секунду, что сопоставимо со скоростью падения Beresheet.

Если действительно тихоходки сохранились в этом диске после аварии, то с тех пор им приходится по две недели выносить то +120 градусов жары, то -190 мороза. В принципе, в "спячке" им это под силу, но учёные практически убеждены, что "проснуться" и начать полноценную жизнь им там не светит. А вот эвакуировать из Моря Спокойствия обломки диска (а может быть, и целый диск) и попытаться "разморозить" маленьких космических путешественников на Земле было бы интригующей задачей.

Авторы Адель Романенкова