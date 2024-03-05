В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго

Крупная стая розовых фламинго обосновалась в Крыму, на побережье Азовского моря, в поисках пропитания. Об этом сообщил руководитель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский.

"В Крыму, на побережье Азовского моря, временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелётная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью североказахстанской популяции", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Сикорский отметил, что птицы остановятся на Восточном Сиваше в поисках корма, где и пройдёт первая часть их весеннего пребывания. Дальнейший маршрут через Крым будет зависеть не только от основного инстинкта, но в большей степени и от наличия достаточного количества пищи для, возможно, самого крупного скопления фламинго за всю историю изучения этих птиц на полуострове, заключил специалист.