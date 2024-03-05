В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго
В Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго. Обложка © VK / Игорь Сикорский / Б. Ефимов
Крупная стая розовых фламинго обосновалась в Крыму, на побережье Азовского моря, в поисках пропитания. Об этом сообщил руководитель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский.
"В Крыму, на побережье Азовского моря, временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелётная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью североказахстанской популяции", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Сикорский отметил, что птицы остановятся на Восточном Сиваше в поисках корма, где и пройдёт первая часть их весеннего пребывания. Дальнейший маршрут через Крым будет зависеть не только от основного инстинкта, но в большей степени и от наличия достаточного количества пищи для, возможно, самого крупного скопления фламинго за всю историю изучения этих птиц на полуострове, заключил специалист.
А ранее орнитолог рассказал о птицах, которые прилетают первыми в Москву в конце февраля, но не позже середины марта. По словам эксперта, некоторые из этих пернатых, например скворцы, грачи, чёрные дрозды, зарянки, сейчас даже остаются на зимовку в столице. Он отметил, что также рано прилетают утки, цапли и многие другие.