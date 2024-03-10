Учёные встревожены загадочными последствиями бомбардировки астероида Как выясняется, никакого ударного кратера на его поверхности не образовалось, а вместо этого начались какие-то удивительные процессы. 9 марта, 21:39 Фото © Nasa.gov / APL Джона Хопкинса / Стив Гриббен

Напомним, о каком астероиде идёт речь: это двойная система астероидов, то есть там есть большая глыба диаметром 780 метров под названием Дидим (или Дидимос, как угодно) и её примерно 170-метровый спутник Диморф (или Диморфос). Они вдвоём вращаются вокруг Солнца, то приближаются к нему приблизительно на уровне орбиты Земли, то улетают гораздо дальше Марса. И при этом всё время вальсируют друг с другом вокруг общего центра масс. Изначально каждый круг этого вальса длился почти 12 земных часов.

Система астероидов Дидим-Диморф и эксперимент DART (анимация). https://giphy.com/gifs/nasa-space-dart-spacecraft-Ar25ASMorf05NTQ2ne

Так вот, в сентябре 2022 года с "младшим", то есть с Диморфом, провели очень интересный эксперимент — целенаправленно разбили об него специально для этого запущенный космический аппарат DART. Задача была посмотреть, насколько серьёзными будут последствия этого удара. Зачем: учёные прорабатывают мысль о том, что в случае реальной опасности падения на Землю внушительного астероида его можно и нужно будет попытаться сбить в космосе — отклонить его траекторию, чтобы он пролетел мимо нашей планеты.

И оказалось, что последствия превзошли все ожидания. К примеру, Диморф сильно ускорил вращение вокруг старшего брата. Рассчитывали, что период вращения уменьшится на несколько минут, а вышло, что на все полчаса с лишним. Как поняли учёные, они изначально "полагались" только на силу самого удара, а на самом деле вдобавок сработала, по сути, реактивная тяга выброшенного этим ударом вещества.

Моделирование удара аппарата DART о поверхность астероида Диморф. https://journalsofus.com/nasas-dart-mission-that-hit-an-asteroid-completely-changed-the-shape-of-its-target/

По примерным оценкам, ударом с Диморфа выбило от 13 до 22 тысяч тонн вещества. Общая его масса точно не установлена, но полагают, что составляет что-то около пяти миллионов тонн. Но дело в том, что внешним результатом этой бомбардировки стало не образование кратера, как можно было ожидать. Вместо этого астероид, по сути, видоизменился полностью. По опубликованным данным, с ним произошла "глобальная деформация" и вдобавок он весь покрылся веществом, которое до эксперимента находилось под поверхностью.

Вообще, стало ясно, что этот астероид по своей структуре схож со знаменитыми Рюгу и Бенну: он представляет собой довольно рыхлое скопление "разнокалиберных" камней, которое сравнительно легко распадается при столкновении с чем-либо. Было бы очень удачно, если бы "астероид Судного дня" оказался именно таким, а не монолитным Эверестом.

Авторы Адель Романенкова