Всего 10-15 повторений: Названы шесть упражнений – лекарств от "пивного живота"
Тренер Волынкина: Многосоставные упражнения и ЗОЖ избавят от "пивного живота"
Борьба с так называемым "пивным животом" должна основываться на двух столпах — правильном питании и многосоставных упражнениях. К числу последних относятся становая тяга, приседания, выпады, жим лёжа, отжимания и планка, которые задействуют сразу несколько групп мышц, рассказала тренер и диетолог Мария Волынкина.
По словам эксперта, любители пенного чаще всего ведут сидячий образ жизни и пренебрегают физической активностью. Вводить спорт нужно постепенно, начав буквально с 10-15 повторений. Затем нагрузки следует повышать.
"Максимально хорошими будут многосоставные упражнения, во время выполнения которых включается сразу несколько групп мышц, суставов. Это требует от тела много энергии, а значит, больше сжигается калорий, плюс повышается выносливость, усиливается сила и мощность", — поделилась тренер с NEWS.ru.
Физическую активность следует нарастить и тем, кто желает сохранить молодость. Лучше всего с этой задачей справится сет из четырёх упражнений, рассказывал Life.ru ранее.
Freepik / wayhomestudio