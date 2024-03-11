Учёные взбудоражены слишком правильными планетами в созвездии Волосы Вероники Расположенная там солнцеподобная звезда заинтриговала тем, что её миры выстроены вокруг неё в поразительной, по сути, музыкальной гармонии. 10 марта, 21:45 Учёные заподозрили присутствие внеземной цивилизации в загадочной планетной системе. Фото © Shutterstock

Крайне любопытная звезда с шестью планетами находится всего в ста световых годах от нас, это сопоставимо с расстояниями, скажем, до звёзд "ковша" Большой Медведицы. По меркам Вселенной это соседняя улица. Одна только наша галактика Млечный Путь простирается в диаметре целой сотни тысяч световых лет, а ведь галактик в космосе практически бесчисленное множество.

Так вот, что там за звезда: она немного поменьше и потусклее Солнца, такие называют оранжевыми карликами. По оценкам астрономов, ей уже восемь миллиардов лет. Значит, она, почитай, вдвое старше Солнечной системы, которой, напомним, 4,6 миллиарда лет. Вообще, все карликовые звёзды отличаются от гигантов тем, что они долгожители, могут просуществовать в качестве, так скажем, полноценных звёзд и 10, и 15 миллиардов лет. Полноценность в данном случае — способность сжигать в своём ядре водород и превращать его в гелий. Когда термоядерное топливо заканчивается, звезда сбрасывает оболочку, и остаётся одно сжавшееся ядро. У маломассивных звёзд это отработанное ядро становится тем, что называется белым карликом.

Но оранжевому карлику HD 110067 до старости ещё далеко. А значит, и его планетному семейству ещё долго можно рассчитывать на стабильность. В этом семействе уже насчитали шесть миров и не исключают, что это ещё не все, которые там есть. Но эти шесть обнаруженных произвели на астрономов огромное впечатление.

Во-первых, они достаточно схожи в размерах — примерно в два-три раза крупнее Земли. А во-вторых, они поразительно гармонично расположены по отношению друг к другу. Например, пока ближайшая к звезде планета делает вокруг неё ровно три оборота, следующая за ней совершает ровно два. То же самое со следующими двумя мирами. А если сравнить, скажем, ближайшую планету с самой дальней, то за время одного оборота самой дальней ближайшая проделывает шесть.

Расположение орбит планет системы HD 110067. Фото: © Европейское космическое агентство

Такое ровное соотношение называется орбитальным резонансом. Он наблюдается в системе спутников Юпитера: пока Ганимед делает один круг, Европа оборачивается вокруг гиганта дважды, Ио — четырежды. Для учёных это явный признак того, что эти спутники сформировались вместе с Юпитером, они ему "родные", а не приобретены впоследствии. А ещё это значит, что данную систему за время её существования ничто не потревожило. И тот же самый вывод напрашивается по поводу музыкальной гармонии системы HD 110067. То есть там, где они есть сейчас, они и были изначально, они не удалялись от своего солнца и не приближались к нему.

Учёные однозначно могут сказать, что такое постоянство идеально подходит для возникновения и развития жизни в каком бы то ни было виде. Если эта жизнь развивается как жизнь экстремофилов, которые блаженствуют в жерлах вулканов, главное — чтобы на планете вечно оставалось такое пекло, чтобы она не окоченела в результате перехода на другую орбиту. Все эти шесть планет находятся ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу, но благодаря такой близости они могут оказаться в так называемом приливном захвате, то есть всегда "смотреть" на звезду одной стороной, как Луна "смотрит" на нас. А тогда на стороне вечной ночи, скажем, на самой дальней планете может быть и более или менее сносно.

Эти соображения дополняются большим возрастом системы: если за 4,6 миллиарда лет существования Солнечной системы дело дошло до того, что наши космические корабли уже бороздят просторы Вселенной, то какого бы уровня развития при подходящих условиях достигла разумная цивилизация за восемь миллиардов лет?

Поразмыслив над всем этим, учёные решили "прослушать" эту систему на предмет радиосигналов искусственного происхождения. Они выбрали HD 110067, кстати, и ещё по одной причине. На Земле радиосвязь существует около сотни лет. Значит, сигналы с нашей планеты с тех пор волей-неволей распространяются. А поскольку мчатся они со скоростью света, то можно ожидать, что к настоящему времени они распространились в радиусе как раз примерно ста световых лет. Получается, планет HD 110067 они уже могли достичь.

Пишут, что слушали частоты от 1 до 11,2 ГГц и пока что ничего интересного не слышат. Но, по сути, это ведь ещё ничего не значит: даже если там есть разумные существа, которые сейчас наши радиосигналы получили, распознали и каким-то образом нам направили своё ответное сообщение, этому сообщению потребуется ещё сто лет, чтобы до нас дойти. Так что "слушать" надо не в 2024, а в 2124 году. А сейчас можно только сделать вывод, что радиосвязи, которой пользуемся мы, там нет.

Авторы Адель Романенкова