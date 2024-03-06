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6 марта, 13:45

Шахматист Гарри Каспаров* теперь в списке террористов и экстремистов

Шахматист Гарри Каспаров*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Garry Kasparov

Шахматист Гарри Каспаров*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Garry Kasparov

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* включён в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует обновлённый перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, на сайте Росфинмониторинга.

Каспаров — советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам. Он покинул РФ ещё в 2013 году. В мае 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.

На шахматиста-иноагента Каспарова* завели административку
На шахматиста-иноагента Каспарова* завели административку

А ранее Росфинмониторинг внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова** в перечень террористов и экстремистов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Андрей Бражников
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