Шахматист Гарри Каспаров* теперь в списке террористов и экстремистов
Шахматист Гарри Каспаров*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Garry Kasparov
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* включён в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует обновлённый перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, на сайте Росфинмониторинга.
Каспаров — советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам. Он покинул РФ ещё в 2013 году. В мае 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.
А ранее Росфинмониторинг внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова** в перечень террористов и экстремистов.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.