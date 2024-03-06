Шахматист Гарри Каспаров* теперь в списке террористов и экстремистов

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* включён в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует обновлённый перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, на сайте Росфинмониторинга.

Каспаров — советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам. Он покинул РФ ещё в 2013 году. В мае 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.