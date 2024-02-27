Экс-депутат Госдумы Гудков* попал в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте ведомства.

В список также включили украинский батальон "Айдар"** и Сергея Зазулю*** — гражданина Казахстана, который был арестован по подозрению в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** Запрещённая в России террористическая организация, внесённая в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

*** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

**** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.