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27 февраля, 14:33

Экс-депутат Госдумы Гудков* попал в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов экс-депутата Гудкова*

Геннадий Гудков*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Геннадий Гудков*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Росфинмониторинг внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте ведомства.

В список также включили украинский батальон "Айдар"** и Сергея Зазулю*** — гражданина Казахстана, который был арестован по подозрению в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области.

Также сегодня суд в Москве заочно арестовал сына Геннадия Гудкова* — экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова**** по делу о распространении фейков о ВС РФ . Оба Гудкова регулярно осуждают спецоперацию на Украине, критикуют российские власти, уже несколько лет они живут за пределами страны.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** Запрещённая в России террористическая организация, внесённая в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

*** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

**** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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