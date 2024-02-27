Экс-депутат Госдумы Гудков* попал в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов экс-депутата Гудкова*
Геннадий Гудков*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Росфинмониторинг внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте ведомства.
В список также включили украинский батальон "Айдар"** и Сергея Зазулю*** — гражданина Казахстана, который был арестован по подозрению в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области.
Также сегодня суд в Москве заочно арестовал сына Геннадия Гудкова* — экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова**** — по делу о распространении фейков о ВС РФ . Оба Гудкова регулярно осуждают спецоперацию на Украине, критикуют российские власти, уже несколько лет они живут за пределами страны.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
** Запрещённая в России террористическая организация, внесённая в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
*** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
**** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.