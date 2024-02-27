Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Гудкова* за фейки о ВС РФ

Хорошёвский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Гудков* размещал на "Ютубе" видео, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС России. При этом данные подавались под видом достоверных. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Напомним, в конце декабря Гудкова* объявили в международный розыск. По данным СМИ, он разместил недостоверную информацию о событиях в Буче. 44-летний Гудков* был депутатом Госдумы VI созыва (2011–2016 годы).