СК требует заочного ареста бывшего депутата Госдумы Гудкова*

СК РФ требует заочно арестовать экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова*, обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Рассмотрение данного ходатайства состоится 27 февраля в 10:00 мск в столичном Хорошевском суде.

"В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Гудкова* Д. Г., обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", — сообщили ТАСС в суде.