СК требует заочного ареста бывшего депутата Госдумы Гудкова*
СК требует заочного ареста экс-депутата ГД Гудкова* по делу о фейках о ВС РФ
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
СК РФ требует заочно арестовать экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова*, обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Рассмотрение данного ходатайства состоится 27 февраля в 10:00 мск в столичном Хорошевском суде.
"В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Гудкова* Д. Г., обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", — сообщили ТАСС в суде.
Ранее Савёловский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за нарушение закона об иностранных агентах. В его социальных сетях отсутствовала соответствующая маркировка. А в декабре прошлого года МВД РФ объявило Гудкова* в розыск.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.