В Москве заочно арестовали автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*

Стоит отметить, что сейчас он находится за пределами России. Помимо того, в материале указывается, что режиссёр, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.