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26 февраля, 21:36

В Москве заочно арестовали автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*

ТАСС: В Москве суд заочно арестовал Павла Мунтяна* за фейки о ВС РФ

Режиссёр Павел Мунтян*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenmoon2

Режиссёр Павел Мунтян*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenmoon2

Признанного в РФ иноагентом автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна* заочно арестовали. Как передаёт ТАСС, ходатайство следователей об избрании подобной меры пресечения удовлетворил Хорошевский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Мунтяна*", — сообщили журналистам представители суда.

Стоит отметить, что сейчас он находится за пределами России. Помимо того, в материале указывается, что режиссёр, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Создателя Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Напомним, 26 декабря прошлого года МВД России объявило в розыск создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело. А за неделю до этого его привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алексей Соловьёв
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