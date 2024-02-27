В Москве заочно арестовали автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*
ТАСС: В Москве суд заочно арестовал Павла Мунтяна* за фейки о ВС РФ
Режиссёр Павел Мунтян*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenmoon2
Признанного в РФ иноагентом автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна* заочно арестовали. Как передаёт ТАСС, ходатайство следователей об избрании подобной меры пресечения удовлетворил Хорошевский суд Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Мунтяна*", — сообщили журналистам представители суда.
Стоит отметить, что сейчас он находится за пределами России. Помимо того, в материале указывается, что режиссёр, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
Напомним, 26 декабря прошлого года МВД России объявило в розыск создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело. А за неделю до этого его привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.