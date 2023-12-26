МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова*

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.

По данным ТАСС, следователи возбудили в отношении экс-депутата уголовное дело по статье о публичном распространении фейков, поводом стал ролик Гудкова* на YouTube, в котором он резко раскритиковал действия Российской армии в ходе СВО, а также разместил недостоверную информацию о провокации в Буче.