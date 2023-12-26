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МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова*

26 декабря, 08:27
Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.

"Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Разыскивается по статье УК", — говорится в ведомственной базе розыска.

По данным ТАСС, следователи возбудили в отношении экс-депутата уголовное дело по статье о публичном распространении фейков, поводом стал ролик Гудкова* на YouTube, в котором он резко раскритиковал действия Российской армии в ходе СВО, а также разместил недостоверную информацию о провокации в Буче.

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ГП признала нежелательным "Съезд народных депутатов" Пономарёва, Гудкова и Фейгина

Также ранее сегодня МВД РФ объявило в розыск автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева* и создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*. Их разыскивают по уголовным статьям.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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