МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова*
Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.
"Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Разыскивается по статье УК", — говорится в ведомственной базе розыска.
По данным ТАСС, следователи возбудили в отношении экс-депутата уголовное дело по статье о публичном распространении фейков, поводом стал ролик Гудкова* на YouTube, в котором он резко раскритиковал действия Российской армии в ходе СВО, а также разместил недостоверную информацию о провокации в Буче.
Также ранее сегодня МВД РФ объявило в розыск автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева* и создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*. Их разыскивают по уголовным статьям.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.