Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Гудкова* за нарушение закона об иноагентах

Савёловский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за нарушение закона об иностранных агентах. В его социальных сетях отсутствовала соответствующая маркировка.

"Гудкову* назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", — рассказали ТАСС в суде.

Ранее суд в Москве оштрафовал издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ**. Что именно сделала организация, не указывается, однако она должна будет заплатить 900 тысяч рублей.