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10 января, 07:13

Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Гудкова* за нарушение закона об иноагентах

Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Савёловский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за нарушение закона об иностранных агентах. В его социальных сетях отсутствовала соответствующая маркировка.

"Гудкову* назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", — рассказали ТАСС в суде.

МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова*
МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова*

Ранее суд в Москве оштрафовал издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ**. Что именно сделала организация, не указывается, однако она должна будет заплатить 900 тысяч рублей.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Матвей Константинов
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