Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Гудкова* за нарушение закона об иноагентах
Дмитрий Гудков*. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Савёловский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за нарушение закона об иностранных агентах. В его социальных сетях отсутствовала соответствующая маркировка.
"Гудкову* назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", — рассказали ТАСС в суде.
Ранее суд в Москве оштрафовал издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ**. Что именно сделала организация, не указывается, однако она должна будет заплатить 900 тысяч рублей.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.