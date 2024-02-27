"У них есть шанс": Володин раскрыл способ избавиться от статуса иноагента
Володин: Избавиться от статуса иноагента можно, отказавшись от зарубежных денег
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания рассказал, что у иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса. По его словам, для этого таким гражданам необходимо отвергнуть "подачки со стороны других стран".
Володин объяснил, как иноагенты могут избавиться от этого статуса. Видео © Telegram / "Дума ТВ"
"Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран", — сказал Володин.
Он также назвал законопроект о запрете рекламы у иноагентов очень важным. По его словам, данный документ направлен на защиту суверенитета нашей страны. Нельзя хаять Россию за деньги из-за рубежа и при этом собирать здесь средства от продажи рекламы, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Ранее Life.ru сообщал, что депутаты приняли во втором чтении законопроект о запрете размещения рекламы у иноагентов. Авторами документа стали 395 депутатов, в том числе и сам Володин. В первом чтении инициатива, напомним, была одобрена 20 февраля.
ТАСС / Сергей Фадеичев