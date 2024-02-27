"У них есть шанс": Володин раскрыл способ избавиться от статуса иноагента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания рассказал, что у иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса. По его словам, для этого таким гражданам необходимо отвергнуть "подачки со стороны других стран".

Володин объяснил, как иноагенты могут избавиться от этого статуса. Видео © Telegram / "Дума ТВ"

"Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран", — сказал Володин.