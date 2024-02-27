Дума приняла во II чтении законопроект о запрете размещать рекламу у иноагентов

Депутаты Госдумы единогласно во втором чтении приняли законопроект, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов, а также рекламировать ресурсы самих иноагентов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В законе "О рекламе" указано, что ответственность за нарушение лежит на рекламодателе и том, кто распространяет объявления. Тем самым документ дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Кроме того, проект вносит изменения в закон "О средствах массовой информации", запрещая рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах, распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях.

Авторами законопроекта стали 395 депутатов, в том числе председатель ГД Вячеслав Володин. В первом чтении инициатива, напомним, была одобрена 20 февраля. Как подчеркнул глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, документ нацелен на "перекрытие финансовых потоков" иноагентов.

"Иноагенты находясь за границей, за счёт различных рекламных акций получают огромные финансовые возможности. Они исчисляются сотнями миллионов рублей, которые потом используются для ведения антироссийской деятельности. <...> Поэтому все финансовые потоки должны быть перекрыты", — приводит пресс-служба ГД слова депутата.