Рассекречен скромный райдер Кати Лель за 40 минут "джаги-джаги" и "муси-пуси"

Стоимость выступлений российской певицы Кати Лель снизилась в четыре раза, и это после того, как она внезапно стала звездой в зарубежном сегменте TikTok. Mash пишет, что на её выступления не оказалось спроса на 8 Марта, поэтому артистке пришлось опустить ценник за корпоративы и, более того, согласиться петь свой хит "Мой мармеладный" в течение всего шоу, а это 12 повторов.

Райдер певицы Кати Лель. Фото © t.me / Mash

Во время новогодних праздников певица брала за свои выступления по 4 миллиона рублей, но тогда цене способствовала популярность, которой поспособствовали тиктокеры по всему миру. Но хайп длился лишь пару месяцев, а потом всё пошло на убыль, теперь артистка готова петь за миллион. Есть бонусная опция: выступить дуэтом с гостем на частных мероприятиях, но это обойдётся в 500 тысяч дополнительно. Сейчас у Лель есть только два заказа на восьмое число. При этом для удовольствия поклонников и на благо собственных доходов она согласна убрать из своего 40-минутного выступления всё, кроме нетленного "попробуй муа-муа, попробуй джага-джага".

Телеграм-канал отмечает, что райдер певицы выглядит максимально скромно на фоне всей остальной отечественной эстрады: всего три парковочных места, понятливая охрана, хорошо зашторенная гримёрка, стулья, зеркало, гладильная доска с утюгом, вода, чай, хлеб и нарезка для трёх человек. Впрочем, в конце абзаца указано, что щедрость клиента всегда приветствуется.