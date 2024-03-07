Путин признался, что летать со стерхами на дельтаплане сложнее, чем на самолётах
Полёт Путина со стерхами. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что летать со стерхами было сложнее, чем на Су-25, Су-27, Ту-160 и Бе-200. Российский лидер рассказал, что тогда пришлось самостоятельно пилотировать мотодельтаплан на высоте 400 метров, а в самолётах он занимал место второго пилота.
"Ничего я не пилотировал, естественно, хотя это было всё полезно, интересно. Надо было понять, что это такое. Всегда надо понимать, что это такое, руками потрогать. Тогда лучше будешь ориентироваться, что происходит", — сказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Глава государства отметил, что во время полётов со стерхами он чувствовал едва заметное дуновение ветра, что сильно отличается от ощущений в самолётах даже на огромной скорости. При этом он подчеркнул, что накопленный опыт оказался очень ценным.
Напомним, осенью 2012 года белые журавли Окского заповедника совершили полёт, во время которого "вожаком" был Владимир Путин на дельтаплане. Всего президент пилотировал три раза. Так, первый полёт был ознакомительный, а два других провёл с птицами. Таким образом пернатым показывали маршруты зимовок.