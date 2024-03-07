Путин признался, что летать со стерхами на дельтаплане сложнее, чем на самолётах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что летать со стерхами было сложнее, чем на Су-25, Су-27, Ту-160 и Бе-200. Российский лидер рассказал, что тогда пришлось самостоятельно пилотировать мотодельтаплан на высоте 400 метров, а в самолётах он занимал место второго пилота.

"Ничего я не пилотировал, естественно, хотя это было всё полезно, интересно. Надо было понять, что это такое. Всегда надо понимать, что это такое, руками потрогать. Тогда лучше будешь ориентироваться, что происходит", — сказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Глава государства отметил, что во время полётов со стерхами он чувствовал едва заметное дуновение ветра, что сильно отличается от ощущений в самолётах даже на огромной скорости. При этом он подчеркнул, что накопленный опыт оказался очень ценным.