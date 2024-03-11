С 1 апреля сделают прибавку к социальным выплатам: сколько она составит Ежегодная индексация ряда социальных выплат пройдёт 1 апреля. Проведут её и на федеральном, и на региональном уровнях. Какие выплаты вырастут и на сколько? 10 марта, 21:31 С 1 апреля увеличится целый ряд социальных выплат, которые делают на региональном уровне. Обложка © Freepik

С 1 апреля увеличится целый ряд социальных выплат, которые делают на региональном уровне. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она привела в пример Тульскую область. Там будут проиндексированы различные выплаты на 4,5%. В результате 10 273 рубля и 58 копеек составит дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Оно выплачивается пенсионерам, постоянно проживающим на территории региона.

1426 рублей 78 копеек составит ежемесячная денежная выплата людям, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

1426 рублей 78 копеек составит ежемесячная денежная выплата людям, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

1141 рубль 43 копейки составит ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, а также людям, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года.

1426 рублей 78 копеек составит ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

1426 рублей 78 копеек достигнет ежемесячная денежная выплата бывшим воспитанникам детских домов военного времени 1941–1945 годов.

987 рублей 82 копейки составит государственная социальная помощь реабилитированным людям, признанным пострадавшими от политических репрессий.

1290 рублей 15 копеек составит ежемесячная денежная выплата гражданам, которые её получают в рамках Закона Тульской области от 30.09.2006 N 736-ЗТО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".

46 160 рублей 77 копеек достигнет ежемесячная социальная выплата Почётному гражданину Тульской области.

2295 рублей 65 копеек составит ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Тульской области при достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

2972 рубля 49 копеек составит ежемесячная денежная выплата гражданам, награждённым медалью "За самоотверженность и единство", достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

40 364 рубля 85 копеек составит единовременная денежная выплата на погребение в случае смерти лица, удостоенного звания "Почётный гражданин Тульской области".

— В рамках законодательства Орловской области с 1 апреля 2024 года установлен коэффициент индексации 1,01. На столько вырастут ежемесячные выплаты, которые получают ветераны труда Орловской области, ветераны труда России, а также жертвы политических репрессий, — добавила Оксана Красовская.

В то же время в Пермском крае будет произведена индексация различных выплат на 4,9%. Так, прибавку получат люди, которые получают ЕДВ. К ним относятся ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица. Кроме того, повысят ежегодную денежную выплату, которую раз в год получают ветераны труда Пермского края.

— С 1 апреля повысят также сразу несколько видов пенсий. Это плановая индексация. Она затронет разные категории получателей социальных выплат. Так, повысят социальные пенсии по старости; пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет, достигшим установленного возраста; пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера. Вырастут социальные пенсии по инвалидности и по потере кормильца, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание на то, что размер социальной пенсии по инвалидности различается. Например, у инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов она составляет 17 167,83 рубля. Инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы получают 14 306,73, инвалиды II группы (кроме инвалидов с детства) — 7153,33, а инвалиды III группы — 6080,38.

Авторы Нина Важдаева