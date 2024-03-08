Туристам запретят посещать некоторые места в Японии из-за приставаний к гейшам

В Киото туристам запретят заходить в переулки популярного района Гион, который исторически считается местом проживания и работы гейш. Об этом сообщает издание The Guardian.

Такое решение власти города приняли после того, как местные жители начали массово жаловаться на то, что иностранцы пристают к гейшам и заходят на частные территории. Многие возмущены и тем, что путешественники беспардонно фотографируют и снимают на видео девушек, а некоторые и вовсе преследуют их.

Запрет вступит в силу в ближайшее время, но неясно, как будет контролироваться его соблюдение. По всей видимости, на улицах установят специальные знаки или поставят полицейских для контроля. При этом основную туристическую улицу Ханамикоджи закрывать от гостей города не станут.