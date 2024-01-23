В Дании закроют улицу, где свободно торгуют наркотиками и правят ОПГ

В столице Дании Копенгагене закроют улицу Пушер-стрит, название которой на жаргоне означает мелкого наркоторговца. А всё из-за плохой репутации, место давно славится открытой торговлей наркотиками, а также преступными группировками.

"Не смею обещать сегодня какую-то дату, но в ближайшие полгода мы увидим, как этот план вступит в полную силу. Это означает, что в этом году Пушер-стрит закроют", — заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор в эфире телеканала TV2 Kosmopol.

Хуммельгор подчеркнул, что официальное закрытие улицы должно произойти в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена, а также жителями коммуны "Христиания", требовавшими избавиться от Пушер-стрит навсегда на фоне произошедшей там стрельбы, в ходе которой один человек погиб и четверо получили ранения. Местные даже перекрывали улицы, чтобы освободить это место от преступных группировок.